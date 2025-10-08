Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme… sul tappeto rosso

Roma, 8 ottobre 2025 – Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme. Ma il loro non è un ritorno di fiamma bensì una ‘reunion’ di lavoro dal momento che si sono incontrati sul tappeto rosso della première newyorkese del musical ‘Kiss of the Spider Woman’, confermando che, nonostante la fine del loro matrimonio, il legame personale e professionale tra i due rimane solido. Ecco cosa è successo.

Lopez, Affleck e il bacio della donna ragno

A poco meno di un anno dalla formalizzazione della separazione, avvenuta nei primi mesi del 2025, i ‘Bennifer’ sono apparsi in buoni rapporti. I flash hanno immortalato sorrisi e abbracci: in un momento, Affleck ha accarezzato la vita di Lopez posando il braccio dietro la sua schiena, mentre lei lo ha ricambiato con una mano morbida sulle sue spalle. Altri video mostrano i due intenti a conversare da vicino con complicità evidente.

Ben Affleck alla ex moglie: “Jennifer, sei incredibile”

Una cordialità solo a favore di telecamere? Forse. Fatto sta che Affleck, che è stato il produttore esecutivo di ‘Kiss of the Spider Woman’ non ha esitato a omaggiare JLo: “Questo film è squisito. Jennifer, sei incredibile”, ha dichiarato davanti agli invitati. Prima ancora, Lopez aveva donato un mazzo di fiori ad Affleck come gesto simbolico per il contributo decisivo al progetto: “Se non fosse stato per lui, il film non sarebbe stato realizzato” ha affermato nel corso di un intervento sul Today Show.

Jennifer Lopez guarda avanti

La star ha inoltre parlato del percorso personale che ha caratterizzato la produzione, affermando che girare mentre attraversava la fase finale del divorzio è stata una sfida: “Le cose accadono, bisogna andare avanti”, ha detto, precisando come il film abbia avuto valore terapeutico. “Il progetto parla di escapismo: di come l’arte e il cinema possano salvare nelle ore più difficili”. L’ex marito, da parte sua, ha raccontato il motivo che lo ha spinto a credere in questa produzione. “Con Matt Damon abbiamo fondato Artists Equity anche per finanziare opere rischiose e dare spazio ad artisti coraggiosi. Jennifer ha lavorato con dedizione estrema; in questo ruolo emerge tutta la sua versatilità”.

La trama del film

‘Kiss of the Spider Woman’, adattamento cinematografico del celebre musical (a sua volta ispirato al romanzo di Manuel Puig), ha debuttato al Sundance Film Festival il 26 gennaio 2025. La pellicola, diretta da Bill Condon sarà distribuita negli Stati Uniti dal 10 ottobre 2025. Ambientato in una prigione sudamericana sotto un regime oppressivo, il film racconta l’incontro tra due uomini costretti a condividere la cella: Molina, un omosessuale sognatore che evade la realtà narrando vecchi film romantici, e Valentín, un prigioniero politico disilluso. Tra confessioni e illusioni, i due instaurano un legame profondo che sfida pregiudizi e potere, trasformando la cella in un rifugio di libertà interiore e umanità. Rispetto al romanzo e alle versioni cinematografiche precedenti, in questo remake c’è un elemento nuovo: Molina ha una missione segreta che gli è stata imposta dalle autorità. Un inedito che, nelle intenzioni, dovrebbe aggiungere tensione ad una storia che ruota intorno ad amore, identità e sopravvivenza.