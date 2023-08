Jennifer Lopez, concerto a sorpresa a Capri e fan in delirio

Jennifer Lopez e Capri, un rapporto d'amore incondizionato e ricambiato. La cantante e attrice ama Capri, l'isola le riserva sempre un caloroso benvenuto e un affetto incondizionato. Un amore che va oltre le relazioni affettive che JLo ha avuto nel corso degli anni.

E così è accaduto che Jennifer Lopez abbia deciso di concedersi una seduta di shopping a Capri senza il marito Ben Affleck, ma di fatto in compagnia tanto del proprio entourage quanto di moltissimi cittadini e turisti a caccia di foto e autografi.

Shopping, ma non solo. Dopo aver fatto spese, la star americana si è concessa una cena alla Taverna Anema e Core. Dove è stata protagonista di un vero spettacolo. Ha preso il microfono e ha iniziato a cantare. Interpretando sia canzoni di altri - classici come 'I will survive' -, ma anche successi "made in JLo" come 'Let's get loud'. E subito è stato vero concerto. "Non ci posso credere, è davvero Jennifer Lopez", "Andare a cena e trovarsi in un concerto di JLo" sono stati alcuni dei commenti di diversi utenti sui social network.

Jennifer Lopez a Capri

Una Jennifer Lopez in forma smagliante tanto fisicamente quanto dal punto di vista vocale: l'intonazione e il coinvolgimento hanno strabiliato i presenti. Fra i quali però non figurava il marito. Dove sarà Ben Affleck?