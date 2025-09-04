Jennifer Aniston: elisir di giovinezza o ritocchi estetici? “Mi prendo cura di me, non del tempo”

Per Jennifer Aniston il tempo sembra essersi fermato. Ma niente chirurgia estetica ha assicurato lei che ha risposto con decisione alle voci che da anni la inseguono: quelle su presunti ritocchi chirurgici. A 56 anni, il volto che ha reso iconico il personaggio di Rachel in Friends continua a sembrare quasi immune al tempo. Un’apparenza che ha alimentato sospetti di ricorso al bisturi, smentiti però dalla stessa attrice.

L’elisir di Jennifer Aniston? Stile di vita sano e qualche strappo alle regole

Ma allora, qual è l’elisir di eterna giovinezza di Aniston? Lei attribuisce la sua freschezza a due elementi: cura costante del corpo e un atteggiamento mentale positivo. “Credo che tutto cominci dall’amore per se stessi e per il punto della vita in cui ci si trova”, ha spiegato in un’intervista a Glamour. Il suo segreto, racconta, è un approccio 80/20: ottanta per cento di stile di vita sano e il restante venti concesso ai piaceri della tavola e agli strappi alla regola. “Un Martini, una pizza con gli amici, una notte in bianco: serve equilibrio”.

Niente chirurgia, ma qualche piccolo trattamento estetico

Intendiamoci, Aniston non nega di concedersi piccoli trattamenti estetici come laser, ma ribadisce di non aver mai scelto la chirurgia. In passato aveva provato Botox e filler, salvo poi abbandonarli perché, ammette, la facevano apparire più vecchia di quanto fosse realmente. Da allora la sua filosofia è cambiata: prendersi cura di sé senza inseguire una perfezione artificiale. Un approccio che le è valso l’ammirazione dei colleghi, come Marion Cotillard, che l’ha definita “un esempio di invecchiamento positivo”.

Il ritorno in tv con ‘The Morning Show’

L’attrice, recentemente al centro del gossip anche per le voci su un presunto flirt con il suo mental coach, è consapevole che i riflettori resteranno puntati anche sul suo aspetto, ma sembra intenzionata a ribaltare le regole di Hollywood: “Cerco di non pensare all’età. La giovinezza è soprattutto una questione di mentalità.” Intanto Aniston è pronta a riprendere il ruolo di Alex Levy nella terza stagione di ‘The Morning Show’ su Apple TV+.