Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia. Chi è la giornalista che ha conquistato Mr Amazon

Roma, 24 marzo 2025 - Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia. Dopo sei anni di fidanzamento (Due ufficiali, ndr) il miliardario 61enne, fondatore e boss di Amazon, convolerà con la 55enne giornalista televisiva, sua compagna dal 2018 , da quando è entrata nel cuore del tycoon al posto della prima moglie MacKenzie Scott.

Le nozze sul mega yacth Koru

La notizia è stata data da Page Six, e confermata da vari giornali come il New York Post su si legge che la cerimonia sarà celebrata a bordo del Koru, il mega yacht da 500 milioni di dollari di Bezos, dove i due hanno già festeggiato il fidanzamento nell'agosto 2023 al largo di Positano. Mentre le nozze saranno al centro della laguna veneziana.

Bezos due anni fa le ha chiesto di sposarlo mentre erano in vacanza nel sud della Francia, e un impegnativo diamante apparso al dito di Sanchez ne aveva dato conferma. Il grande passo era nell'aria, ma Bezos nel 2024 aveva smentito i gossip che volevano il loro matrimonio ad Aspen, Colorado, durante le vacanze natalizie.

Koru, il mega yacht da 500 milioni di dollari di Bezos

Ma la data resta un mistero

La data delle nozze comunque resta ancora un mistero, anche se qualche indizio c'è: alcuni vip hanno confermato di aver già ricevuto l'invito, senza però specificare quando parteciperanno, ed è in programma in primavera il volo della Sanchez sul razzo Blue Origin assieme a un equipaggio di sole donne con anche la cantante Katy Perry. Sarebbe la 31esima missione del New Shepard, difficilmente rimandabile, e quindi si può ipotizzare il matrimonio in estate.

Chi è Laura Sanchez

Lauren Sanchez è nata in una famiglia di origini messicane il 19 dicembre 1969 ad Albuquerque, New Mexico. Da giovane aveva un forte interesse per l'aviazione, anche perché il padre era istruttore di volo e meccanico aeronautico. Ma crescendo la sua attenzione è ricaduta sul giornalismo, arrivando a laurearsi alla University of Southern California. E' stat assunta inizialmente a KCOP-TV a Los Angeles, diventando in seguito reporter e conduttrice per varie emittenti, tra cui KTVK-TV a Phoenix ed "Extra". Nel 1999 è in "Good Day LA" su KTTV Fox 11, un programma televisivo mattutino di informazione e intrattenimento molto seguito in California.

Ruoli anche al cinema e in altri programmi

Ormai un volto noto della tv la Lauren ha al suo attivo anche ruoli cameo in film come "The Day After Tomorrow" (2004) e "I fanatstici 4'" (2007), interpretando se stessa. Nel 2005 è stata ospite della quarta stagione di The View, un programma televisivo della ABC condotto da un gruppo di sole donne, di diversa età, ideologia ed estrazione sociale, per poi far ritorno a Extra come conduttrice.

Una compagnia di produzione di riprese aeree

Grazie alla sua esperienza mediatica ha anche rispolverato la sua passione per l'aviazione e nel 2016 ha fondato Black Ops Aviation, la prima compagnia di produzione tv e cinematografica aerea di proprietà e gestione femminile. La Sanchez, pilota certificata, in prima persona ha pilotato elicotteri per le riprese in produzioni di alto profilo.

Il primo matrimonio

E' stata sposata con Patrick Whitesell, co-CEO dell'agenzia di talenti WME, con il quale ha avuto due figli. Da una precedente relazione ha avuto un altro figlio. Nel 2019 la sua relazione con Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è diventata pubblica.

Un libro per bambini

La Sanchez, attualmente vice presidente del Bezos Earth Fund, per la lotta contro il cambiamento climatico e alla protezione dell'ambiente, nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro per bambini, "The Fly Who Flew to Space", esordendo nella lista dei bestseller del New York Times il 29 settembre 2024.