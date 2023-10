Jeans adatti al fisico: come sceglierli

Roma, 20 ottobre 2023 – Versatili e adatti a molte occasioni diverse, soprattutto grazie ad abbinamenti azzeccati, i jeans sono considerati un capo sempre attuale e passe-partout. Ogni persona deve poter sentirsi comoda e a proprio agio, esprimendo il proprio stile come desidera. Tuttavia saper scegliere un paio di jeans giusti in base alle proprie caratteristiche fisiche può dare un valore aggiunto alla propria immagine, valorizzandola.

Tipologie

Fisico a pera

Fisico a pera. Se si hanno fianchi più larghi rispetto alle spalle, si può optare per jeans a vita alta o media per enfatizzare la parte più sottile della vita. Scegliete jeans con taglio dritto o leggermente svasati, a zampa o bootcut, per creare un equilibrio tra le proporzioni.

Fisico a mela

Fisico a mela. Avete un corpo che presenta una parte superiore più piena e una vita meno definita? Cercate jeans con una vestibilità più ampia nella zona dell'anca e della coscia. I modelli in denim con una vita media o alta offrono supporto e una vestibilità più comoda.

Fisico a clessidra

Nel caso in cui si abbiano spalle e fianchi con proporzioni simili e una vita ben definita, potete optare per qualsiasi tipo di jeans che vi piaccia. Skinny, dritti, a zampa o boyfriend potrebbero essere tutti adatti.

Fisico rettangolare

Se si hanno spalle e fianchi con proporzioni simili, ma una vita meno definita, cercate jeans che tendano a creare curve a livello visivo, per esempio quelli con dettagli come tasche posteriori decorate o jeans a vita alta.

Fisico a triangolo

La parte bassa del corpo è più piena rispetto al busto. I jeans ideali dovrebbero enfatizzare le gambe, come gli skinny jeans o i modelli slim-fit alla caviglia. Queste forme dovrebbero anche concentrarsi su capi che aggiungono volume alla parte superiore.

Fisico a triangolo inverso

Il busto è più pieno e voluminoso. La parte inferiore è più snella. Si potrebbe optare per jeans che valorizzano le gambe, come i modelli slim-fit o boyfriend cropped.

Fisico curvy

Per chi ha forme pronunciate, può essere utile scegliere jeans che abbiano un buon supporto e che non stringano eccessivamente. I modelli a vita alta e leggermente elasticizzati potrebbero rappresentare una buona scelta.

Alta statura

Ci si può permettere praticamente qualsiasi jeans, da quelli a zampa agli skinny, fino a quelli dritti o altro ancora.

Bassa statura

Cercate jeans con una lunghezza adeguata al fine di evitare l’ effetto di ulteriore rimpicciolimento. Quelli slim fit o skinny possono slanciare, dando l’idea di allungare le gambe e aggiungere idealmente qualche centimetro in altezza.

Un po’ di storia

Le origini dei jeans risalgono al XIX secolo e si ricollegano al denim, un tessuto di cotone robusto, utilizzato per le vele delle navi a vela già nel XVII secolo. Il termine deriva dal nome di una città francese, Nîmes, dove veniva prodotto il materiale indicato con l’espressione serge de Nîmes, da cui, per l’appunto, denim. L'indigo, una pianta che produce un colorante blu intenso, veniva spesso utilizzata per la tintura del tessuto, conferendo a esso il caratteristico colore blu.

Nel 1873, Levi Strauss, un immigrato tedesco negli Stati Uniti, si mise in affari con un sarto di San Francisco, Jacob Davis. I due realizzarono i primi jeans moderni.

Davis, in particolare, aveva avuto l’idea di rinforzare i punti critici di quei pantaloni in denim aggiungendo intorno alle tasche dei rivetti metallici, in rame, rendendoli così più robusti. I due ottennero un brevetto per questa innovazione e, di lì a poco, cominciarono a commercializzare il loro prodotto.

Inizialmente, i jeans erano destinati ai lavoratori, in particolare ai minatori dell'Ovest americano e agli operai delle ferrovie, grazie alla loro resistenza e durata. Durante la corsa all'oro in California e nel Far West degli Stati Uniti, divennero un indumento comune tra i cercatori d'oro, i cowboy e i lavoratori agricoli.

Durante il XX secolo, poi, i jeans si affermarono come icona di stile soprattutto a partire dagli anni '50 e '60. In quei decenni, infatti, furono associati alla ribellione giovanile e alla cultura del rock 'n' roll, grazie anche a testimonial come James Dean e Elvis Presley. Negli anni '70, i jeans a zampa d'elefante furono uno dei simboli del movimento hippie e del Flower Power.

Nel decennio successivo, gli '80, questo capo di abbigliamento spopolò negli armadi dell’epoca tra tagli dritti, modelli stile cowboy, quelli con cuciture a contrasto e quelli ricchi di decorazioni e personalizzazioni.

Successivamente, negli anni Novanta e Duemila, oltre ai modelli classici si diffusero anche quelli a gamba larga, quelli in stile hip-hop, i bootcut, con gamba leggermente allargata verso il basso, ma anche quelli a vita bassissima, gli skinny e i destressed, con strappi, effetti stone washed e altri dettagli che davano un tocco vintage e grunge.