Jazz senza frontiere. Note imperdibili al festival ’Mutamenti’

di Riccardo JannelloMusica a 360 gradi: è quella di ’Mutamenti’, il festival organizzato dall’Istituto Valorizzazione dei Castelli della provincia di Massa-Carrara che in luoghi iconici e suggestivi presenta artisti che bene incarnano la qualità della musica di improvvisazione e che formano ’spazi fluidi per un jazz senza frontiere’ come recita il sottotitolo.

Anche in questi giorni si susseguiranno imperdibili gemme per ogni tipo di pubblico. Stasera, ’Scalpiccii sotto i platani’: alle 21.30 nella chiesa di San Brizio a Bola di Tresana l’attrice Elisabetta Salvatori accompagnata al violino da Matteo Ceramelli racconterà la storia tragica della strage di Sant’Anna di Stazzema, un esempio struggente di teatro civile. Domani alle 18, nella piazza Dante di Mulazzo (in caso di pioggia nell’Archivio del museo Alessandro Malaspina) Silvia Fiume, voce, e Giulio Ferrara, tromba, saranno protagonisti di un concerto raffinato e minimalista che riesce però a fare vivere emozioni intense ispirandosi a famosi dipinti. Domenica alle 21.30 ci si sposta al teatro della Rosa di Pontremoli dove si esibirà il sassofonista di Detroit Chris Collins accompagnato da Lorenzo Blardone, pianoforte; Roberto Mattei, contrabbasso; Massimiliano Salina, batteria; Paolo Pasqualin, percussioni, con un progetto di jazz contemporaneo contaminato dalle esperienze americane e italiane.

Da martedì 23 a giovedì 25 ci si sposta a Fosdinovo con il quartetto tutto al femminile composto da Martina Ghibellini, Silvia Balzarin, Anna Cavedon e Rita Brancato. Il programma prevede il 23 alle 18 le prove aperte alla Torre Malaspiniana, il 24 alle 21.30 il concerto in piazza del Camposanto Vecchio (in caso di maltempo nella chiesa dei Bianchi), il 25 il matinée presso le scuole di Caniparola. Giovedì 25, inoltre, ci sarà quello che probabilmente è lo spettacolo più atteso del programma: ’Il cielo è pieno di stelle’, l’omaggio che due straordinari solisti come Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello (insieme nella foto) al pianoforte fanno alla musica di Pino Daniele, un progetto nato nel 2022 grazie al compianto Ernesto Assante e che ha debuttato al Maxxi di Roma.

Come rileva Bosso, tutti abbiamo cantato e amato la musica del bluesman napoletano. Il concerto si terrà al teatro Guglielmi di Massa alle 21.30. Informazioni sul sito festivalmutamenti.it