Per dare un'impennata alle vendite dei biscotti porta a porta, una girl scout undicenne (con la complicità della mamma) ha tappezzato dozzine di scatole con. E ai pettorali di Jason Momoa, star di 'Aquaman' e sex symbol globale, non si può dire di no.Una mossa promozionale brillante: stando a quanto ha dichiarato la giovane Charlotte Holmberg al sito 9News, "e dicono che non possono fare a meno dei biscotti".Per le girl scout degli Stati Uniti la vendita dei biscotti è una significativa fonte di introiti per finanziare le attività dell'organizzazione. Quella delle ragazzine in divisa che suonano alla porta offrendo pacchi di biscotti, anche a chi non ha mai avuto a che fare con le girl scout nella sua vita, visto che compare spesso nei film e nelle serie tv americane.Le girl scout vendono biscotti di vario tipo . Quelli in questione sono i Samoas, delle ciambelline insaporite con caramello e cocco tostato. Il gioco di parole è venuto da sé: Charlotte, fondendo il nome dei biscotti e dell'attore.Ovviamente Jason non è coinvolto in prima persona nella trovata, che non ha nemmeno il supporto ufficiale di Warner Bros. e DC Entertainment,da cui Charlotte ha preso l'immagine stampata sulle scatole. Di solito non vedono di buon occhio le appropriazioni indebite, ma considerato lo scopo benefico dei Momoas si spera che non sguinzaglino gli avvocati contro le girl scout.Leggi anche: