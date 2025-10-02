Jane Goodall, l’etologa che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sul mondo animale (partendo da uno scimpanzé di pezza)

Se n’è andata all’inizio dell’autunno, il primo giorno di ottobre, Jane Goodall deceduta a Los Angeles per cause naturali, all’età di 91 anni. L’etologa britannica, considerata la massima esperta al mondo di scimpanzé, ha trasformato la visione del mondo animale e del legame che ci unisce alla natura, lasciando un segno indelebile nella scienza e nella coscienza collettiva.

Una vocazione che nasce nell’infanzia

Jane Morris Goodall nacque a Londra il 3 aprile 1934 e fin da bambina mostrò una curiosità instancabile verso gli animali. Amava osservare ogni creatura, tanto che a tre anni ricevette dalla madre un peluche che l’accompagnò per tutta la vita: uno scimpanzé di pezza chiamato Jubilee, donato in occasione della nascita di un cucciolo allo zoo di Londra. Mentre molti lo trovavano spaventoso, per lei divenne un simbolo di affetto, capace di raccontare un interesse profondo.

La madre, Margaret Myfanwe Joseph, ebbe un ruolo decisivo nel suo percorso: quando Jane trascorse ore chiusa nel pollaio per capire come le galline deponevano le uova, anziché punirla per la scomparsa, accolse con entusiasmo il suo ritorno carico di racconti.

Fu proprio quell’incoraggiamento a rafforzare in lei la convinzione che la curiosità non dovesse essere soffocata. In quegli anni divorava libri di avventure e già allora iniziò a scrivere diari e appunti con osservazioni sugli animali domestici e piccoli esperimenti, esercitandosi inconsapevolmente in quello sguardo attento e paziente che avrebbe poi reso celebre la sua ricerca sugli scimpanzé.

Studi e lavoro sul campo

Priva di una formazione accademica scientifica tradizionale, nel 1957 raggiunse il Kenya, dove incontrò l’antropologo Louis Leakey. Fu lui a incoraggiarla e sostenerla nell’avvio delle ricerche sugli scimpanzé in Tanzania. Nel 1960 iniziò le osservazioni nel parco di Gombe Stream, con un approccio che avrebbe rivoluzionato l’etologia. Jane non numerava gli animali, ma dava loro un nome, riconoscendone individualità e carattere. La scoperta più celebre di Jane Goddall fu documentare l’uso di strumenti da parte degli scimpanzé, mettendo in discussione la convinzione che questa fosse una prerogativa esclusiva dell’uomo. Negli anni successivi conseguì un dottorato a Cambridge e fondò, nel 1977, il Jane Goodall Institute, che ancora oggi porta avanti progetti di ricerca e conservazione in tutto il mondo.

Un’eredità scientifica e morale

L’eredità di Jane Goodall non è soltanto nelle centinaia di articoli e libri che ha pubblicato, ma soprattutto nel cambiamento culturale che il suo lavoro e la sua personalità hanno innescato.

Con i suoi studi ha mostrato che gli scimpanzé possiedono emozioni, capacità cognitive e relazioni complesse, avvicinando il mondo animale al nostro più di quanto si fosse mai immaginato.

L’opera di Jane Goodall ha influenzato la biologia, l’etologia, l’antropologia e anche l’etica ambientale, spingendo milioni di persone a considerare la tutela della biodiversità come una responsabilità comune.

Cosa ci ha insegnato

Jane Goodall è stata instancabile ambasciatrice dell’ambiente, viaggiando fino all’ultimo per conferenze e incontri. Con il programma educativo Roots & Shoots, iniziato nel 1991, ha coinvolto giovani di oltre 60 Paesi, trasmettendo l’idea che ciascuno può contribuire a rendere il mondo migliore.

Tra le curiosità della sua vita c’è la prosopagnosia, una difficoltà nel riconoscere i volti, che non le impedì però di dedicarsi con successo allo studio degli scimpanzé. Ne parlò lei stessa in diverse interviste: spiegava che faticava a ricordare i tratti facciali, ma che riusciva comunque a riconoscere individui — compresi gli scimpanzé — osservandone i gesti, i movimenti del corpo, il modo di camminare o di esprimersi. Questo tratto, paradossalmente, l’ha resa ancora più attenta ai comportamenti e alla comunicazione non verbale, qualità che ha marcato il suo stile di ricerca.

L’infanzia e la vita di Jane Goodall mostrano come le passioni e i sogni coltivati da bambini possano rivelare la direzione della nostra missione di vita, e come perfino ostacoli o fragilità possano trasformarsi in prospettive uniche da cui osservare il mondo e attraversare l’esistenza.