Jane Campion fan di “Vermiglio“: "Delpero è straordinaria"

Jane Campion ha scritto una lettera d’amore per Vermiglio: mentre sono in corso le votazioni per le nomination agli Oscar che saranno rese note domenica 19 gennaio, la regista due volte premio Oscar si è detta "incantata" dal film di Maura Delpero che l’Italia ha candidato a rappresentarla agli Academy Award. "Vermiglio è un dono, sono una fan", ha scritto la Campion su Variety. La regista premio Oscar nel 2022 per Il potere del cane (seconda donna nella storia a vincere la statuetta per la regia dopo Kathryn Bigelow nel 2010) e già nel 1994 per la sceneggiatura di Lezioni di piano, ha dichiarato "profonda ammirazione" per "le straordinarie capacità di Maura Delpero, in grado di gestire una storia di tale portata con tanta sicurezza e maturità". La Campion si è sentita "coinvolta" dal mondo di Vermiglio: "Ho amato il film e ho sentito una profonda fiducia nella capacità di Delpero di cogliere la vita".