Jamie Foxx ai fan: "Non sono cieco o paralizzato. Ma sono andato all'inferno e tornato"

Roma, 22 luglio 2023 - Jamie Foxx ai fan: "Sono andato all'inferno e sono tornato". L'attore statunitense premio Oscar per il film Ray, su Ray Charles, ha rassicurato i fan di non essere rimasto cieco e paralizzato dopo una grave emergenza medica, senza dare altre spiegazioni.

Ha rischiato grosso Jamie, lo si capisce dalle sue parole, ma lui per primo ha voluto evitare che trapelassero le drammatiche immagini dall’ospedale per non turbare le notti dei famigliari e dei fan. Cosa che aveva già spiegato qualche tempo fa: "Semplicemente non volevo che tu mi vedessi così. Voglio che tu mi veda ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo solo che tu mi vedessi con i tubi che mi uscivano e cercavi di capire se ce l'avrei fatta".

Jamie Foxx su Instagram

E i suoi ammiratori non lo hanno mai lasciato, sono stati tenuti costantemente informati dai suoi post, e adesso è arrivato l’atteso aggiornamento sulla sua guarigione con il suo primo video ufficiale su Instagram (dove appare dimagrito) dal suo ricovero in ospedale ad aprile, per quella che sua figlia Corrine ha descritto all'epoca come "complicazione medica".

Resta il mistero su quanto si successo ad aprile, quando il 55enne è stato ricoverato d'urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia mentre stava girando un film per Netflix. Poi la volontà di non far divulgare dettagli sulle sue condizioni di salute, aveva fatto decollare il gossip e la speculazione sul suo presunto grave problema di salute, se non la morte imminente.

Così durante la convalescenza ecco riapparire la star di Django Unchained, che con le lacrime agli occhi a respingere le voci su Instagram. Foxx ha spiegato che aveva voluto lui evitare i riflettori durante la convalescenza: "Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato", ha detto, ringraziando i fan per le loro preghiere e messaggi.

Anche la guarigione non è stata una passeggiata: "Anche la mia strada verso il recupero ha avuto alcune buche, ma sto tornando e sono in grado di lavorare". Foxx ha poi elogiato sua figlia Corinne e sua sorella, Deondra Dixon, per aver mantenuto la privacy sulla sua malattia. E ha chiuso rivolto ai fan: "Voglio solo dire che amo tutti e amo tutto l'amore che ho ricevuto. Sto tornando".