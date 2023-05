Jamie Foxx rimane in ospedale, Hollywood sta pregando: “Mi sento benedetto”

Roma, 4 maggio 2023 – “Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento benedetto”. Così Jamie Foxx rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute che potrebbero essere davvero molto gravi. Hollywood sta pregando, secondo fonti vicine all’attore, raccolte da Tmz, la situazione sarebbe critica. Solo un appello: "Pregate per Jamie". Sono passate tre settimane dal ricovero d’urgenza in ospedale per Jamie Foxx. È top-secret sui motivi che costringono l’attore ad una degenza così lunga ma, da quello che sembra trapelare dallo star system di Hollywood, sarebbe in condizioni molto critiche. Dopo il ricovero imprevisto per “un'urgenza medica”, su Jamie è calato il silenzio. Solo due frasi, arrivate a bruciapelo e che stanno creando panico tra i fan. La prima è una richiesta di preghiera – “Pregate per lui” – raccolta da Tmz da fonti molti vicini alla star, premio Oscar per la straordinaria interpretazione di Ray Charles (2004). La seconda è il post apparso poche ore fa sulla pagine Instagram ufficiale dell’attore.

Jamie Foxx sostituito nello show ‘Beat Shazam’

I segnali non sono buoni. Secondo quanto ha raccolto il sito americano Tmz, Jamie Foxx non parteciperà alle prossime puntate di ‘Beat Shazam’, il gioco musicale televisivo presentato e prodotto da Jamie Foxx, in onda sulla piattaforma Fox dal 2017. Lo show sarà affidato a un nuovo conduttore. Non parteciperà nemmeno la figlia Corinne – Dj del programma – che negli ultimi giorni pare non abbia mai lasciato l'ospedale dove è ricoverato il padre.

La figlia: “Sappiamo quanto sia amato”

L’attore 55enne è stato d’urgenza nella mattinata dello scorso 11 aprile. “Mio padre ha avuto alcune complicazioni mediche”. Ad annunciarlo con un posto sui social era stata la figlia Corinne all’indomani del ricovero avvenuto ad Atlanta. Sul principio la situazione non sembrava così grave. E, infatti, la figlia aveva aggiunto: “Fortunatamente, grazie a un tempestivo intervento e a ottime cure, si trova già sulla via della guarigione”. Tre settimane dopo, invece, Hollywood chiede di pregare per lui.

“Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. Come famiglia vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”, aveva aggiunto Corinne Foxx senza fornire ulteriori dettagli sulla reale situazione di salute.

Annullati tutti gli impegni di lavoro

Interrotti tutti gli impegni di lavoro di Jamie. Quando è sopraggiunto il malore, Jamie Foxx è stava girando il film ‘Back in action’ con Cameron Diaz. Le riprese sono continuate anche dopo il ricovero, ma al posto dell’attore sono state usate controfigure e ‘body double’ (parti del corpo di controfigure). Per il momento, il regista Seth Gordon si è concertato sulle scene con Cameron Diaz – tornata al cinema dopo un decennio di latitanza – e con il resto resto del cast: Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler e Fola Evans-Akingbola.

Nick Cannon ha preso il timone dello show Beat shazam – che avrebbe dovuto iniziare la nuova stagione proprio a ridosso del ricovero di Jamie – mentre la figlia Corinne sarà sostituita da Kelly Osbourne.