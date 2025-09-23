James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek

James Van Der Beek ha sorpreso ed emozionato tutti. Soprattutto amici, colleghi e naturalmente tutto il pubblico del Richard Rogers Theatre di New York con un’apparizione a sorpresa nel corso della reunion di Dawson’s Creek. L’attore, 48 anni, non ha potuto partecipare di persona a causa di due virus intestinali che lo hanno debilitato in un momento già delicato, segnato dalla sua battaglia contro un cancro al colon retto al terzo stadio. Infatti nelle ore che hanno preceduto l’evento aveva annunciato che non avrebbe preso parte alla serata, ma alla fine ha comunque deciso di esserci almeno in modo virtuale, registrando un video-messaggio toccante.

Van Der Beek: “Non posso credere di non essere lì”

Nel suo messaggio, l’attore che interpretava Dawson ha espresso gratitudine verso compagni e spettatori: “Questa è la serata che aspettavo con più ansia. Non posso credere di non essere lì. Mi sarebbe piaciuto ringraziare uno a uno i miei colleghi e il pubblico. Voi siete i fan migliori del mondo”. L’attore ha anche scherzato sul fatto di avere un “sostituto d’eccezione, ridicolmente iperqualificato”: Lin-Manuel Miranda. Sui suoi profili, Van Der Beek ha confessato che attendeva questa serata da mesi, fin da quando Williams aveva annunciato l’idea a gennaio. L’impossibilità di partecipare lo ha profondamente rattristato, ma ha sottolineato che il sostegno ricevuto è stato un balsamo: “È incredibile quanto amore sia arrivato da tutti voi”.

La reunion ventidue anni dopo l’ultimo episodio

Organizzato da Michelle Williams, l’evento ha riunito gran parte del cast originale della serie cult, su tutti Katie Holmes e Joshua Jackson. Con loro anche Busy Philipps, Kerr Smith, Meredith Monroe, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes e Nina Repeta. Insieme hanno letto dal vivo la sceneggiatura del primo episodio, riportando i fan indietro al 1998. Oltre a essere un’occasione di nostalgia, questa reunion ha avuto anche uno scopo benefico: raccogliere fondi per l’associazione F Cancer.

Le reazioni dei fan sui social

L’assenza fisica di Van Der Beek non ha diminuito l’impatto della sua presenza virtuale. Anzi: la sua testimonianza ha suscitato un’ondata di reazioni affettuose sui social. Su X, un’utente ha scritto: “Vederlo così fragile ma ancora grato mi ha spezzato il cuore. Dawson è stato parte della mia adolescenza, ora gli mando tutta la forza possibile”. Un altro fan ha aggiunto: “Il video di James dimostra che anche nei momenti più duri non perde umiltà e senso dell’umorismo. Un vero esempio”.