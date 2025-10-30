James Senese, la metà nera della Napoli blues

di Andrea SpinelliPure a lui piaceva 0o blues. Anzi, ‘o rhytm’n’blues. Malato da tempo, James Senese ha chiuso il suo sax nella custodia l’altra notte, allungando sui vicoli l’ombra di un altro lutto a poche ore dalla perdita del fotografo Mimmo Jodice: uno l’immagine della città, l’altro il suo suono. Quello dei liberatori, che Senese, figlio di un soldato americano della 92nd Infantry Division sbarcato a Salerno e rimasto accanto alla madre poco più di un anno, aveva inseguito con gli Showmen, Napoli Centrale, Pino Daniele, Enzo Avitabile e mille altri ancora.

"Per me Pino non è mai andato via, io ci parlo ogni sera e lui... mi parla quando vuole, ha sempre fatto così" raccontava Senese al Mattino sull’uscio di quegli 80 anni compiuti il 6 gennaio. "Mi manca, ma ormai vivo nell’assenza". Si riferiva pure alla moglie Rina, uscita in punta di piedi dalla vita sua e dei figli Anna e Pasquale solo tre anni fa.

Gaetano, ma “James” faceva più yankee ed era poi il nome di suo padre, è scomparso per i postumi di un’infezione polmonare che lo aveva colpito nella notte tra 24 e 25 settembre con conseguente trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli. L’epilogo di anni segnati da cicli di dialisi e chemio leggera (per non perdere quella chioma irsuta da afronapoletano a cui teneva tanto) in un crescendo di cure e ricoveri.

Assieme a Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo e Joe Amoruso, Senese aveva fatto parte di quello che è rimasto il “dream team” del Mascalzone Latino. "Per fargli capire Napule è servivamo noi" diceva. "Siamo stati la forza di Pino e lui è stato la nostra forza, ci siamo nutriti e illuminati a vicenda, come in una famiglia". Ma il tempo passa, le (super)band si sciolgono, e alla fine arrivano gli addii, quello di Pino Daniele, che per un allineamento astrale con gli 80 dell’amico proprio quest’anno ne avrebbe compiuti 70 (e invece il popolo di Nero a metà ne ha celebrati i dieci dalla scomparsa), ma anche di Zurzolo, Amoruso, e del batterista Franco Del Prete, indimenticato sodale tanto negli Showmen che nei Napoli Centrale.

Una Spoon River in cui i mille idiomi musicali di quel “neapolitan power” che, dopo tutto questo tempo, non sembra ancora aver esaurito la sua spinta tellurica finiscono per scolorare nel mesto violino del suonatore Jones. Tappe decisive del cammino di Senese, la vittoria del Cantagiro nel ’68 con Un’ora sola ti vorrei, l’incontro con Del Prete nel ’72, quello col giovane Pino, misconosciuto bassista dei Napoli Centrale nel ’77. Quella solista è una discografia varata nell’83 con l’eponimo James Senese toccando probabilmente i suoi apici con quel Hey James, dedicato a quel padre mai realmente conosciuto (si chiamava James Smith, ma lui il cognome l’aveva preso dalla madre Anna Senese), Zitte! Sta arrivanne ‘o mammone, impreziosito da ospiti come Lucio Dalla, Enzo Gragnaniello e Raiz, oltre al primo album firmato Napoli Centrale, arrivato in alto grazie al singolo Campagna, o quel O Sanghe vincitore nove anni fa della Targa Tenco riservata al miglior disco in dialetto.

Ultimo capitolo, il ventiduesimo, Chest nun è a terra mia, uscito sei mesi fa. Questo senza tralasciare il Senese attore in No grazie il caffè mi rende nervoso con Arena e Troisi, in Zora la vampira dei Manetti, in Passione di John Turturro, solo per ricordare i migliori.

Funerali oggi a Miano, il quartiere periferico in cui James ha sempre vissuto. Ieri, intanto, il suo sax ha accompagnato per tutto il giorno dal sistema d’amplificazione i sogni distratti dei viaggiatori in transito nella stazione della metro di Piscinola-Scampia.