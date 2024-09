“Se la svignava con la cagnolina”. La curiosità su William nella biografia di James Middleton

Grazie alla sua indimenticabile amica a quattro zampe Ella, l’amata cocker spaniel scomparsa a gennaio 2023, James Middleton ha trovato la forza per superare la depressione. Ma non solo. Negli anni, Ella è stata fondamentale per l’imprenditore inglese, fratello minore di Katherine, principessa del Galles. A raccontare questi retroscena è lo stesso James nella sua biografia “Meet Ella: the dog who saved my life”. Il libro uscirà nel Regno Unito il 24 settembre.

Alleata preziosa

Ella è stata al fianco di James durante alcuni eventi cruciali della vita familiare, dal matrimonio reale della sorella con il principe William alle feste natalizie con la defunta regina Elisabetta. La cagnolina c’è stata in tutte quelle occasioni speciali. In più gli ha fatto anche da cupido facendogli conoscere colei che oggi è sua moglie, l’analista finanziaria Alizee Thevenet. Il loro primo incontro è avvenuto al South Kensington Club di Londra. James e Alizee hanno cominciato a parlare proprio grazie al comune amore per i cani. I due, oggi, hanno un figlio, Inigo, nato solo pochi mesi dopo la morte di Ella.

Il feeling con William

Nel suo memoir, di cui il ‘Daily Mail’ ha già pubblicato alcuni estratti, James racconta anche un episodio chiave che riguarda il principe William e quella che oggi è sua moglie, Katherine, sorella maggiore dell’autore. Solo da poco Kate ha concluso le sedute di chemioterapia a cui è stata sottoposta da fine febbraio, dopoché le è stato diagnosticato un tumore. Nei mesi scorsi William ha fatto di tutto per stare vicino alla consorte e ai loro tre bambini – George, Charlotte e Louis – in un periodo durissimo per tutti loro, segnato anche dal dramma della malattia di re Carlo III, padre di William.

L’aneddoto

Nel suo libro, Middleton ricorda che un giorno si presentò a casa con Ella, allora cucciola di otto settimane, senza che William e Kate ne fossero a conoscenza. La cagnolina corse subito in cucina per farsi notare. Fu amore a prima vista. A William venne subito in mente il suo Labrador, Widgeon, che aveva amato profondamente. Da quel momento, il principe e Ella divennero inseparabili. Le passeggiate con la cockerina servivano al principe anche per evitare le partite a carte di casa Middleton. “Siamo molto competitivi in famiglia e William era sorpreso dalla nostra spietata determinazione a vincere a tutti i costi. Lui invece, quando perdeva, era contento, perché poteva sgattaiolare via per coccolare Ella”, ha confidato James. E ha aggiunto che, alle volte, quando il principe vedeva che i Middleton cominciavano a preparare il tavolo per le carte, puntualmente gli domandava: “James, Ella per caso ha bisogno di fare una passeggiata?”. James e le sorelle Kate e Pippa si scambiavano sguardi d’intesa e sorridevano. Intanto tutti quanti si affezionavano sempre di più all’erede al trono. James, tra l’altro, non ha mai avuto dubbi: William e Kate sono fatti l’uno per l’altra. Ancora oggi il principe continua a prendersi cura di lei come ha sempre fatto.