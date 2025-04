James Cameron torna su Pandora: "Sul labile confine tra bene e male"

Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron (70 anni), il terzo e unico capitolo della saga che non è stato afflitto da infiniti ritardi nella data di uscita (dicembre 2025), ha svelato il primissimo trailer giovedì pomeriggio al CinemaCon di Las Vegas. Ai partecipanti sono stati dati degli occhiali 3D per guardare il trailer, che non è stato ancora reso pubblico. Alcune scene però sono state svelate e i fan sono già in fermento.

Il terzo film della saga fantascientifica – che ha impressionato il pubblico con un uso innovativo della CGI e della tecnologia 3D – continuerà a seguire le vicende di Jake Sully (Sam Worthington, 48 anni) sul pianeta di Pandora. Jake è un ex marine americano, che è diventato membro – fondendosi col suo avatar – della comunità di nativi-alieni, Na’vi. Nei primi due capitoli (usciti nel 2009 e nel 2022), il protagonista ha combattuto contro un gruppo di umani invasori, avidi e distruttivi, capeggiati dal colonnello Miles Quaritch per difendere la popolazione indigena, spiritualmente superiore e in armonia con la natura, che lo ha accolto.

Nonostante il grande successo, i film di Avatar sono stati spesso criticati per la narrazione semplicistica e la divisione netta tra bene e male: dove il primo coincide con i Na’vi e il secondo con gli umani. Con Avatar 3, Cameron vuole superare questa visione dicotomica e afferma che introdurrà una nuova tribù di nativi, rappresentata in modo ambiguo. Questa volta infatti, i cattivi non saranno solo gli umani. Jake e i suoi dovranno affrontare il Clan della Cenere, popolo che ha rinnegato la dea Eywa, protettrice dei Na’vi, e che mira a distruggere la pace del Clan del Vento, di cui fanno parte Sully, la moglie Neytiri (interpretata da Zoe Saldana, 46 anni, fresca vincitrice dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per Emilia Pérez) e loro figli.