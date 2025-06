Denis Villeneuve dirigerà il prossimo James Bond. Ma chi sarà il nuovo 007?

Cambio al vertice nel mondo dell’agente segreto più amato di tutti i tempi. Il regista canadese Denis Villeneuve, 57 anni, subentra a Cary Joji Fukunaga alla guida della saga di James Bond, promettendo rispetto per la tradizione e uno sguardo proiettato verso il futuro. “Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007” ha dichiarato il regista, celebre per aver diretto la saga di ‘Dune’, aggiungendo. “Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, a partire da Dr. No con Sean Connery. Per me è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni”.

"James Bond è ora nelle mani di uno dei più grandi registi contemporanei”

La nomina arriva in un momento cruciale per la saga, mentre cresce l’attesa per un rinnovamento radicale dell’iconico agente segreto. Mike Hopkins di Amazon MGM Studios ha elogiato la scelta, affermando: “Denis ha creato mondi avvincenti, immagini dinamiche, personaggi complessi e, soprattutto, una narrazione immersiva che il pubblico globale desidera vivere sul grande schermo. James Bond è ora nelle mani di uno dei più grandi registi contemporanei. Non vediamo l’ora di iniziare la prossima avventura di 007”. L’ingresso di Villeneuve coincide con il passaggio di consegne del franchise: Amazon Studios ha acquisito il controllo creativo dalla storica coppia Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. A produrre il prossimo capitolo saranno Amy Pascal e David Heyman, già al lavoro a Londra, come annunciato durante il CinemaCon di aprile.

Ma chi sarà il prossimo agente?

Svelato il regista, continua il mistero sull’identità del prossimo interprete di James Bond. I riflettori sono puntati su Aaron Taylor-Johnson, 35 anni, indicato da più fonti come favorito per il ruolo. Intervistato da Deadline alla première del film ‘28 Years Later’ l’attore ha risposto con un enigmatico: “Non posso parlarne”, prima di allontanarsi con un sorriso che ha alimentato ulteriormente le speculazioni. A rafforzare i sospetti, anche la sua recente nomina a ambasciatore globale del marchio svizzero Omega, fornitore ufficiale degli orologi di Bond sin da GoldenEye (1995). In ogni caso, l’era Villeneuve è ufficialmente iniziata. E se le premesse verranno rispettate, per l’agente 007 si apre un capitolo all’insegna del rispetto per il mito e di una rinnovata ambizione cinematografica.