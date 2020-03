Roma, 5 marzo 2020 - Quello che non sono riusciti a fare il Dottor No, Godfinger e tutti i diabolici cattivi dei suoi film è riuscito a farlo un microscopico morbo. È stata rinviata a novembre l’uscita del nuovo film di James Bond: il Coronavirus tiene in scacco 007. Il venticinquesimo film con James Bond, No Time to Die (Non c’è tempo per morire), doveva avere la prima mondiale a Londra il 31 marzo, per uscire in tutto il mondo in aprile. Ieri la MGM, la Universal e i produttori Michael Wilson e Barbara Broccoli hanno annunciato che l’uscita è posticipata a novembre 2020.

È il primo grande film hollywoodiano a stravolgere i suoi piani di uscita a causa del coronavirus. Diretto da Cary Joji Fukunaga, interpretato – per l’ultima volta – da Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto più famoso del mondo e da Léa Seydoux, Naomie Harris, Ralph Fiennes e Christoph Waltz, No Time to Die dovrebbe uscire, salvo ulteriori sviluppi, il 12 novembre nel Regno Unito e in Italia. Riprogrammare l’uscita mondiale di un film, far ripartire da zero una campagna di marketing già lanciata con tanto di brano portante di colonna sonora – a firma Billie Eilish – già diffuso da qualche settimana: si tratta di uno sforzo titanico.

Sono in ballo centinaia di milioni di dollari: quelli che sarebbero andati perduti per il blackout pressoché totale del mercato in Cina e per il crollo del mercato in paesi dove il coronavirus è un problema acuto: Corea del sud, Giappone e Italia. E c’è anche la preoccupazione che nelle prossime settimane altri mercati possano essere coinvolti. Non solo: la decisione dei produttori è arrivata poche ore dopo la crescita esponenziale via social della richiesta dei fan della saga che hanno scritto alla MGM invitandola a "mettere la salute del pubblico sopra ogni cosa".

In Italia, il vuoto nelle sale cinematografiche è già devastante. Il box office segna il 63 per cento in meno della scorsa settimana, e il 75 per cento in meno della settimana analoga del 2019. Gli ultimi decreti consigliano di mantenere nelle sale cinematografiche l’alternanza dei posti: ovvero non sedersi gomito a gomito, lasciando sempre una poltrona vuota accanto, sia a destra sia a sinistra.

A tutto questo va sommato il fatto che molte produzioni internazionali hanno cancellato i loro set italiani. L’ultimo capitolo di Mission: Impossible, il numero 7, sempre con Tom Cruise, aveva previsto alcune settimane di ripresa a Venezia: cancellate. Così come è saltato il set italiano dell’action comedy Red Notice, con Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson, che con 160 milioni di dollari di budget è il film Netflix il più costoso in assoluto.

Alcuni festival, come il BiF&st di Bari, che si doveva tenere a marzo, ha posticipato le sue date. È stata rimandata anche l’uscita del nuovo film di Carlo Verdone, Si vive una volta sola, dopo che già la pellicola era stata presentata da Verdone insieme a tutto il cast in anteprime in giro per l’Italia. È stata posposta l’uscita del film di Francesco Bruni Andrà tutto bene. Esce invece oggi, coraggiosamente, il film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi, con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue premiato al festival di Berlino come migliore attore.

"È fondamentale superare le paure generate da una situazione difficile che coinvolge tutta la nostra società", dice il produttore Carlo Degli Esposti. Intanto, però, il mondo dello spettacolo rappresentato dall’Agis chiede al ministro della cultura Franceschini di aprire uno "stato di crisi" per il settore.