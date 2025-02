James Blunt torna con ’Back to Bedlam’. Vent’anni dopo

Terra di linguaggi musicali che la attraversano, si sovrappongono, si incrociano, l’Emilia Romagna, in attesa dei grandi appuntamenti e dei festival estivi all’aperto, offre un’intensa programmazione di concerti, tra club e ampi spazi. La Unipol Arena di Casalecchio di Reno come sempre presenta un cartellone ricchissimo di celebrità del pop, come le star globali dell’heavy metal, gli americani Pantera, che porteranno in provincia di Bologna il loro suono durissimo e distorto il 12 febbraio, mentre, stesso posto, le atmosfere diventeranno decisamente più bucoliche con il concerto del cantautore James Blunt che metterà in scena, 20 anni dopo, il disco che lo ha reso famoso, ’Back to Bedlam’, eseguito integralmente dal vivo il 22.

Il 21 febbraio l’appuntamento è all’Estragon con la formazione degli Espana Circo Este, gruppo esponente della scena della cosiddetta ‘world music’, che mescola suoni provenienti da angoli diversi del pianeta e che presenta in anteprima le canzoni del nuovo album in uscita a marzo. Altro locale di riferimento per la musica dal vivo a Bologna è il Locomotiv, che, nel fittissimo programma di febbraio, merita una visita in particolare il 13 per il concerto di Mobb Deep, i rapper americani che ripropongono in un tour internazionale, i brani del disco ’The Infamous’, che 30 anni fa, definì i confini dell’East Coast rap, il suono delle strade di New York. A proposito di hip hop, quello italiano, nella sua versione più originale, invaderà il nuovo spazio di Villa Pini, sempre a Bologna, dove, a cura del Mercato Sonato, il 22 febbraio arriva il duo formato da North of Loreto e Alex Fernet con il lavoro, appena uscito, ’Disco/Diavolo blu’.

Dal sapore decisamente retrò, ma non per questo di minor richiamo, sono alcuni concerti che si terranno in regione. Ad iniziare dal ritorno di Alberto Fortis, il 21 febbraio al Collegio Alberoni di Piacenza e dallo spettacolo dei super classici Nomadi, istituzione della grande canzone d’autore italiana, attesi il 22 febbraio al Teatro Tenda di Novellara. Altra voce che ha fatto la storia del più raffinato pop italiano è quella di Antonella Ruggiero, sempre il 22 nel piccolo, elegante Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese. Interessante esponente, invece, della nuovissima generazione è Emma Nolde, che ha realizzato uno degli album più intensi dello scorso anno, ’Nuovospaziotempo’, una raccolta di ballate fragili e toccanti che sarà possibile ascoltare il 21 al Bronson di Ravenna, club da sempre molto attento alle novità del panorama musicale internazionale, come gli americani di Brooklyn Punchlove, rock sperimentale in ascesa, travolgenti dal vivo, che il locale romagnolo ospiterà il 15 febbraio.

Anticipazione da non perdere del mese di marzo, per l’inaugurazione del festival jazz Crossroads che, come sempre, tocca con la sua programmazione tutta la Regione, è il concerto, l’1, del pianista e compositore americano Uri Caine, al Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande (Reggio Emilia).