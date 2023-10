Jacovittissimo. Satira d’autore e senza freni

A cento anni dalla sua nascita, nell’era del politicamente corretto, tempi in cui la scure della censura non risparmia neanche Walt Disney, l’umorismo di Benito Jacovitti, in arte ‘Jac’, torna sulla scena senza tagli in tutta la sua disarmante schiettezza. Con un’operazione inedita e contemporanea il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, con la mostra Jacovittissimevolmente. L’incontenibile arte dell’umorismo (fino al 18 febbraio 2024), a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti con il coordinamento curatoriale di Giulia Ferracci, ricolloca l’autore nel suo tempo, favorendone la comprensione e restituendogli tutta la sua grandezza senza stigmatizzarlo.

"La mia operazione – spiega Ferracci – è stata quella di non censurare Jacovitti ma di affiancare alle tavole più impattanti un simbolo che rimanda al ‘Piccolo vocabolario degli stereotipi della satira e della comicità del ‘900’. Attraverso un lavoro di contestualizzazione, effettuato insieme a Treccani e all’Ufficio di Public Engagement del MAXXI, abbiamo individuato una serie di parole che tornano come stereotipo in mostra: dalla questione di genere alla misandria, dallo specismo alla virilità, dall’abilismo alla bianchezza".

Negli affreschi del suo tempo Jacovitti ritrae in chiave satirica usi e costumi, dalle vacanze degli italiani ai primi movimenti di liberazione sessuale e allo sdoganamento di alcune pubblicità nel momento del boom economico degli anni ’80, con modalità che oggi potrebbero risultare offensive ma che, contestualizzate, rendono le sue tavole una preziosa testimonianza di immaginari, valori, costumi e stereotipi della società italiana dell’epoca. Il percorso espositivo, organizzato in nove sezioni – gli Esordi, il Vittorioso, 100 personaggi, le Panoramiche, Jac Erotico (con 27 tavole del KamasuLtra), il Diario Vitt (il diario cult delle Edizioni AVE), la Pubblicità (da personaggi prestati al Carosello ai manifesti dell’Esselunga), Opere inedite e gli Omaggi – segue le traiettorie che lo stesso Jacovitti ha disegnato all’interno della celebre tavola panoramica a ragnatela Anticaglie (1960).

Si parte dagli Esordi quando nel 1939, a 16 anni, Jac dai disegni sull’asfalto di Termoli passa a pubblicare vignette sul settimanale satirico fiorentino Il Brivido. Qui si trovano le sei tavole della storia inedita I tre re, disegnate nel 1941 e dedicate ai massimi poteri del tempo: il Papa, il Re e Mussolini. Al centro della mostra ci sono i 100 personaggi. Dalla nascita delle tre ‘P’ – Pippo Pertica e Palla – i tre protagonisti degli anni ’40 a Giacinto corsaro dipinto, Oreste il Guastafeste, Battista l’ingenuo fascista, il celeberrimo Cocco Bill, Zorry Kid, Tom Ficcanaso, Occhio di Pollo, la Signora Carlomagno, Microciccio Spaccavento.

Ampio spazio è dedicato alle panoramiche. Dall’India misteriosa degli esordi, queste tavole affollate da personaggi trasbordanti e ricche di dialoghi surreali, tra il 1958 e il ’61 fanno la loro comparsa sulle pagine del Giorno: Arte moderna, Ciak!, Supermercato (dove l’immagine di una donna definita ‘Manzotina-la bona carne’ ha reso necessario il rimando al ‘Piccolo vocabolario’), Er gioco der pollo, Buon Natale dottò!, e ancora ‘Partiam Partiam Partiam e Plùnfete!.

Jac le iniziava a disegnare dal basso e le completava man mano che gli venivano le idee. Sembra, infatti, che gli onnipresenti ‘salami’ fossero un modo per proseguire a disegnare mentre pensava al seguito della storia.