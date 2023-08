"Jackson ha abusato di noi da bambini": ripartono le cause

Due uomini che da anni accusano Michael Jackson di aver abusato sessualmente di loro da bambini potranno intraprendere un’azione legale contro le società di proprietà del cantante morto nel 2009: lo ha stabilito venerdì una corte d’appello della California, dopo tantissimi tentativi dei due, andati falliti. Ad accusare Jackson di abusi su di loro quando erano bambini sono il 40enne Wade Robson e il 45enne James Safechuck, che chiamano in causa i dipendenti delle società Mjj Productions e Mjj Ventures quali complici di Michael in quanto "collaboratori, facilitatori e alter ego" della star. Le cause affermano che i dipendenti delle aziende avevano un "dovere di diligenza" nei confronti dei ragazzi e non hanno preso provvedimenti per prevenire gli abusi.

Le storie di abusi subiti da Robson e Safechuck (foto sotto) sono state rivelate nel documentario della Hbo del 2019 Leaving Neverland: i due uomini accusavano Jackson di averli molestati e di aver coltivato rapporti con le loro famiglie per aver accesso ai loro corpi.