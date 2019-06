Roma, 10 giugno 2019 - Il jackpot del Superenalotto è al momento il premio di lotteria più alto del mondo: in palio per la prossima estrazione di martedì 11 giugno 2019 ci sono 167 milioni di euro. L'appuntamento è, come al solito, alle ore 20.00.

Il montepremi ha superato di diverse migliaia l'ultima vincita di Vibo Valentia del 27 ottobre 2016, dove si vinsero 163,5 milioni di euro con una schedina di 3 euro, raggiungendo così la seconda posizione tra le vincite più alte nella storia del Superenalotto. Il jackpot di Superenalotto è in aumento dallo scorso 23 maggio e sta rincorrendo il titolo del 'più famoso d'Italia' vinto a Sperlonga il 30 ottobre 2010 dal valore di oltre 177,7 milioni di euro. Tra le vincite più redditizie ricordiamo anche 147.807.299,08 euro del 22 agosto 2009 a Bagnone, e quella del 9 febbraio 2010 a Pistoia e Parma di 139.022.324,64 euro. Il valore delle vincite complessive distribuite da Sisal ai giocatori dalla nascita del superenalotto ad oggi è pari a oltre 16,5 miliardi di euro.