Jackie Chan: : "A 71 anni lotto ancora"

Sessantaquattro anni di carriera, 71 di età e nessuna voglia di andare in pensione. Il Jackie Chan arrivato al Festival di Locarno non è affatto pronto a fermarsi, anzi. Così, nell’accettare sabato sera il Pardo alla Carriera ha rilanciato: "ho 71 anni, ma posso ancora combattere". Anche se lui non è solo lotta, tiene a ribadire. "Ho passato 15 anni a cercare di essere riconosciuto come un buon attore e non soltanto un buono stuntman. Volevo essere il Robert De Niro asiatico", ha detto. Criticando il modo di fare film oggi: "Ho lavorato mesi a singole scene. Molti grandi studi ora non fanno film, ma solo business. Con poca qualità".

L’attore, stuntman, artista marziale, produttore, regista, sceneggiatore, doppiatore e cantante di Hong Kong ha rivelato: "Ero pigro, monello, per questo mio padre mi madò alla scuola dell’opera di Pechino a Hong Kong. Mi piaceva combattere e a scuola potevo passare tutto il giorno a farlo. Dovevamo firmare un contratto e io a 6 anni e mezzo non capivo cosa fosse un anno, ma volevo restare lì il più possibile. Quando mi chiesero per quanto volessi rimanere risposi: “10 anni“". E così fu. Una formazione durissima, "per le botte" ma anche perla lontananza dai genitori, che andarono a vivere in Australia. Poi l’esordio al cinema, l’incontro con Bruce Lee, e una carriera passata a studiare e studiare. "Mi sono sempre detto di voler fare il meglio. Quando ho visto Spielberg per la prima volta gli ho chiesto come facesse a muovere i dinosauri. Mi ha detto: “Premo un bottone“ e mi ha chiesto come facessi io a fare le mie scene. E gli ho risposto: “Motore... Azione! Ospedale“". Hollywood? "No. Volevano che facessi come nei film di Clint Eastwood, che esprimessi potere, non che facessi le mosse da film d’azione – ha concluso –. Qualsiasi cosa proponessi non piaceva mai".