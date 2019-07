Jack Ryan, la serie TV di Amazon

La seconda stagione

Il trailer in lingua inglese

I produttori di Amazon Studios erano talmente convinti della validità della serie TV 'Jack Ryan', ispirata all'universo narrativo del romanziere Tom Clancy, che hanno deciso di finanziare la stagione 2 prima ancora che la 1 fosse messa in streaming. Dopo la pubblicazione online degli episodi interpretati da John Krasinski il successo di pubblico ha confermato che la fiducia era ben riposta e ora possiamo dare una prima occhiata alle nuove avventure che attendono l'analista della CIA impegnato, suo malgrado, a sventare complotti terroristici: è infatti online il trailer che annuncia la seconda stagione.I creatori e showrunner continuano a essere Carlton Cuse e Graham Roland, che in precedenza avevano lavorato insieme a 'Lost'. Inoltre, da solo Cuse aveva scritto la serie TV 'Bates Motel' e i film 'San Andreas' e 'Rampage: furia animale', mentre Roland aveva messo mano al telefilm 'Fringe' e alla pellicola 'Mile 22'.La serie TV non vede il coinvolgimento diretto di Tom Clancy, che è morto nel 2013, ma si innesta fedelmente nel mondo da lui creato e che ha già dato vita a ben cinque film per il grande schermo, nei quali il protagonista Jack Ryan è stato interpretato da Alec Baldwin, Harrison Ford (due volte), Ben Affleck e Chris Pine.La trama della stagione 2 inizia quando Ryan scopre quello che sembra un commercio di armi illegali attraverso la giungla del Venezuela. Recatosi sul posto, per mettere insieme gli indizi, rischia di portare alla luce una cospirazione di portata nazionale che coinvolge le più alte sfere politiche: la contromossa del presidente venezuelano non si fa attendere ed è senza scrupoli. Così il nostro eroe e i suoi alleati si ritrovano alle prese con una missione globale che li porta negli Stati Uniti, in Inghilterra, Russia e lo stesso Venezuela, nel tentativo di smascherare il complotto e riportare stabilità politica nel paese sudamericano.Nel cast, oltre John Krasinski, troviamo anche Wendell Pierce, Noomi Rapace e Michael Kelly. Al momento il trailer si limita a indicare un generico "coming soon', ma tenendo conto che la prima stagione ha debuttato in streaming a fine agosto del 2018, è probabile che la seconda giungerà più o meno nelle medesime settimane del 2019.Leggi anche: