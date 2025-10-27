Jack DeJohnette è morto, il jazz piange il batterista di Miles Davis

New York, 27 ottobre 2025 - Il mondo del jazz perde uno dei suoi pilastri, Jack DeJohnette è morto a 83 anni a Woodstock nello stato di New York. Batterista, pianista e compositore è in assoluto considerato tra i più influenti della sua generazione. La scomparsa del batterista che fu a fianco di Miles Davis nel suo periodo fusion è stato dato l'etichetta discografica Ecm che ha pubblicato molte delle sue incisioni.

DeJohnette è nato a Chicago nel 1942, il suo nome è molto noto per il suo contributo a album del "Principe delle tenebre" come il leggendario Bitches Brew, Jack Johnson e On the Corner. Ma Davis non era l'unico che lo voleva a tenere il ritmo con le sue bacchette, aveva suonato praticamente con tutti gli altri grandi del jazz, da Herbie Hancock, Ornette Coleman, Sonny Rollins e Abbey Lincoln.

La batteria gli aveva dato la fama, ma la sua musica non era confinata tra rullanti e piatti, infatti grazie ai suoi studi al pianoforte (4 anni da teen-ager poi s'innamorò delle percussioni) aveva una sensibilità armonica e melodica speciale. Un giorno disse: "Piano e tamburi appartengono alla stessa famiglia. Imparare a suonare l'uno aiuta l'altro".

Negli anni '60 DeJohnette entrò a pieno titolo nella scena jazz di Chicago, da protagonista o sidemen con altre formazioni, esplorò generi musicali e le loro evoluzioni, andando dal R&B all'avanguardia del jazz.

Nel 1966 decise che il suo futuro era la musica ed abbandonò gli studi al college per trasferirsi a New York, dove entrò nel quartetto di Charles Lloyd suonando spesso al fianco di un certo Keith Jarrett.

Il 1969 fu un anno speciale, iniziò sostituendo Todd Williams alla batteria nella band di Miles Davis, e contribuì a trasformare il jazz in il jazz-rock/fusion assieme a Dave Holland, Chick Corea e Wayne Shorter.

Negli ultimi anni aveva continuato a registrare e a suonare, ricevendo importanti riconoscimenti tra cui l'onorificenza di "Jazz Master" della National Endowment for the Arts nel 2012. Nel 2009 con il disco Peace Time ha vinto un Grammy Award per il miglior album New Age. E nel 2022 ottenne il suo secondo Grammy per il miglior album jazz strumentale con Skyline.