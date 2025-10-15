Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello: “Ero un uomo”

Ivana Castorina, concorrente del ‘Grande Fratello’, si è lasciata andare nel corso della notte scorsa a una confessione che riguarda la sfera privata della sua vita. La donna ha, infatti, confessato a due coinquiline di essere una donna trans: “Ho vissuto due vite” ha ammesso. E ha aggiunto: “Sono quello che sono anche grazie a mia madre che mi ha amata”.

La dichiarazione di Ivana Castorina

Tutto è iniziato la notte scorsa quando Ivana Castorina si è ritrovata nel giardino della Casa del ‘Grande Fratello’ insieme a Grazia Kendi e Giulia Saponariu. “Ho bisogno di confessare qualcosa e credo che voi due siate le persone giuste qui dentro” ha spiegato “Anche alcune mie amiche fuori non sanno nulla”.

Castorina ha raccontato di essere una donna trans operata che ha affrontato un lungo, doloroso e complesso percorso di transizione iniziato a 19 anni. Ha riferito di discriminazioni subite in passato e di repressione che lei stessa si è imposta per molto tempo e ha, poi, aggiunto: “I ragazzi aspettano i 18 anni per la patente, io li aspettavo per essere libera”.

Il ruolo della madre

Un ruolo importante ha avuto, nella sua storia, la madre che inizialmente ha faticato ad accettare la sua decisione ma che non ha mai smesso di amarla. “Quando mi diceva che poteva essere una fase e mi sarebbe passata io le ho detto: tuo figlio non è mai esistito” ha raccontato.

La mamma, allora, le ha risposto: “Dammi il tuo dolore ci penso io a te e ti starò vicina”.

Ivana: ho pensato al suicidio

Nel corso della notte di confessioni, la concorrente 36enne ha anche raccontato alcune pagine particolarmente buie del suo passato: “Volevo morire. Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi” ha detto. “Provavo e non riuscivo a finire e mi dicevo: sei sbagliata e pure codarda".

Il racconto per aiutare gli altri

Nonostante le sofferenze, però, oggi Ivana è serena: si sente pienamente sé stessa, ha completato nel 2009 il suo percorso di transizione e vive accanto al marito Tony lavorando come operaia.

La donna ha anche raccontato che la storia di Silvia Saponaro, ex concorrente del GF e donna trans, l’ha aiutata nei momenti di sconforto ed è anche per questa ragione che lei ha deciso di esporsi pubblicamente. “Parlarne aiuta chi ci guarda. Io l’ho fatto perché qualcuno un giorno ha aiutato me” ha spiegato la concorrente alle coinquiline.