Ivan Cotroneo: "La sfida è raccontare la libertà delle donne"

Firenze, 21 ottobre 2023 – “Sai che cosa è fondamentale? La rappresentazione. Quando si racconta, quando si scrivono storie, quando si fanno film o serie televisive, è importante chi racconti. E come lo racconti. Ci sono ancora molti soggetti non raccontati, molte persone che sono ‘invisibili’, che rimangono nell’ombra". È una delle primissime cose che ci dice Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore, regista da sempre attento ai temi della inclusività e della rappresentazione della diversità. "Fin da piccoli subiamo dei modelli di rappresentazione stereotipati: ci hai mai fatto caso? ‘Il piccolo chimico’ è al maschile, mentre per ‘Dolce forno’ sulla scatola c’erano immagini di bambine".

Cotroneo, 55 anni, ha scritto la sceneggiatura di Mine vaganti per Ozpetek, Io sono l’amore per Guadagnino, Viaggio sola per Maria Sole Tognazzi. Ha diretto il film Un bacio , sul bullismo e su tre forme diverse di emarginazione giovanile, la serie televisiva La compagnia del Cigno e ha finito di girare, per Netflix, la serie La vita che volevi . La prima fiction italiana che vede protagonista una donna trans. Cotroneo fa parte del comitato scientifico di Luce! e oggi sarà al Festival che si tiene a Firenze in Palazzo Vecchio.

Ivan, chi è che non viene rappresentato, o rappresentato male, nella narrazione del cinema o della tv?

"Cominciamo dalla donna. Faccio un esempio semplicissimo: il tradimento femminile. Viene spesso raccontato in maniera punitiva: la decisione di una donna di tradire il marito, o – apriti cielo! – di lasciare la famiglia, portano quasi sempre ad una colpevolizzazione, e ad una punizione. Raramente si racconta una donna che tradisce senza, alla fine, punirla".

Quali altre rappresentazioni sono parziali?

"Quelle della pubblicità: negli spot, i supermercati sono sempre affollati da donne. E gli uomini? Non la fanno la spesa? Non si occupano del risparmio?"

Direbbe che la nostra è ancora una società patriarcale?

"Certo che sì. E anche sessista, omofoba, transfobica e razzista. Lo è a partire dalla legislazione: siamo l’unica nazione d’Europa a non prevedere, nei casi di violenza, l’aggravante omofobica".

Che cosa vorrebbe vedere raccontato al cinema e in tv?

"Che essere single non è una tragedia. Quando abbiamo scritto Viaggio sola , protagonista è una donna di cinquant’anni single, felice. Fino ad allora essere sola, per una donna di cinquant’anni, sembrava non una scelta, ma una disgrazia. Mentre la differenza di età in una coppia viene accettata dalla società solo in un senso: quando l’uomo è quello molto più anziano. Persino nei film comici di Natale, c’era l’attore comico sui cinquantacinque anni che aveva storie d’amore con ragazze di venticinque: mai il contrario".

Quali altri frontiere del racconto vorrebbe fossero varcate? "Quando abbiamo scritto la seconda stagione di Tutti pazzi per amore ci siamo resi conto che la sieropositività era stata raccontata come tragedia, ma mai come ‘normalità’. Abbiamo inserito il racconto di una ragazza che ha una relazione – protetta – con un ragazzo sieropositivo, e nessuno moriva, il ragazzo non si aggravava. Ci hanno scritto tante persone sieropositive, dicendoci: ‘Grazie. Finalmente siamo visibili’…"

Essere raccontati, divenire “visibili“.

"È questo il punto. Il fatto di vedersi, di potersi rispecchiare è fondamentale. Altrimenti, ti senti solo".

Ma il Paese è cambiato?

"Sì. Sui temi dell’inclusione e della rappresentatività i giovani sono più avanti di noi, più avanti dei racconti televisivi, e molto più avanti della politica. Nella realtà le famiglie arcobaleno esistono, con due papà e con due mamme. La politica non ha ancora accettato il matrimonio egualitario. Io sono a favore, sia del matrimonio egualitario, sia della possibilità per queste coppie di adottare bambini".

Però esistono ancora gli insulti.

"E riguardano quasi sempre l’orientamento sessuale, per i maschi, e la libertà sessuale, per le femmine. Le parole più ricorrenti sono ‘fr…’ e ‘tr…’. In un caso è un insulto omofobico. Nell’altro si condanna la libertà di una ragazza. La donna è ancora confinata fra i due estremi: o Madonna, o Maria Maddalena".