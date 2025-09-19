Quarant’anni fa ci lasciava Italo Calvino, ma le sue città invisibili vivono ancora

Il 19 settembre 1985 si spegneva Italo Calvino, tra i maggiori autori del Novecento italiano. A quarant’anni di distanza, la sua opera resta un punto di riferimento imprescindibile per la letteratura, la critica e persino per il dibattito pubblico. L’eredità di Calvino non è confinata alle aule scolastiche o ai manuali di storia letteraria: i suoi testi continuano a rinnovarsi nella percezione dei lettori e a fornire strumenti per interpretare il nostro tempo, fatto di complessità, incertezze e continue trasformazioni.

Un autore diventato classico

La storicizzazione di Calvino è ormai compiuta: i suoi libri fanno parte a pieno titolo del canone letterario, tradotti in decine di lingue e studiati in tutto il mondo. Ma il suo ingresso nel pantheon dei “classici” non ne ha scalfito la freschezza. Opere come "Il barone rampante”, “Il visconte dimezzato” e “Il cavaliere inesistente” continuano a essere lette non solo per il loro valore letterario, ma per la capacità di raccontare la libertà, l’identità e l’ironia con cui affrontare la vita. La leggerezza, cifra stilistica che Calvino stesso ha teorizzato nelle “Lezioni americane”, non è mai superficialità, ma un modo per illuminare con chiarezza il peso del reale.

Un’eredità culturale che parla al presente

Rileggere Calvino oggi significa confrontarsi con un autore che aveva intuito le domande cruciali della modernità: il rapporto tra uomo e natura, tra individuo e comunità, tra realtà e immaginazione. Nel libro “Le città invisibili”, il dialogo senza tempo tra Marco Polo e Kublai Khan diventa la metafora di una globalizzazione che ancora ci interroga, mentre in “Se una notte d’inverno un viaggiatore” veniva anticipato il ruolo del lettore come protagonista attivo dell’esperienza narrativa. Non stupisce che le sue opere vengano riproposte in chiavi nuove, ispirando mostre, adattamenti teatrali e persino riflessioni nel campo della tecnologia, come dimostra l’uso delle sue città immaginarie come fonte di ispirazione per la progettazione degli spazi nel metaverso.

Il futuro nelle parole di Calvino

A quarant’anni dalla sua scomparsa, Italo Calvino resta un autore che non appartiene solo al passato. Le sue parole continuano a offrire strumenti per leggere il presente e immaginare il futuro. Le sue “lezioni” non sono soltanto categorie letterarie, ma bussola per orientarsi in un mondo frammentato e in continuo cambiamento. È per questo che, tra le pagine delle sue opere, le città invisibili di Calvino non smettono di vivere: sono gli spazi simbolici dove ogni generazione può riconoscere i propri sogni, le proprie paure e la propria necessità di raccontare.