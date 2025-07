Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

Roma, 18 luglio 2025 – “Credo di essere stato il giudice che ha dato più “no“ in assoluto. Però è divertente anche quello. L’unica vera esperienza in cui ho potuto valutare questo ruolo da vicino è stato durante i miei anni alla conduzione di X Factor. Ma in un contesto come questo c’è un po’ più di rilassatezza e meno competizione. C’è la volontà di creare insieme una bella festa divertente”: Alessandro Cattelan sintetizza così la sua esperienza come nuovo giudice di Italia’s Got Talent, arrivato alla sua decima edizione. Una veste nuova dove sarà affiancato dagli ormai veterani Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini.

“La difficoltà di quest’anno è stata condurre davanti ad Alessandro. È come cucinare davanti a Carlo Cracco. Ho lavorato solo per avere la sua approvazione”, scherza Fru, che torna alla conduzione con un altro membro dei The Jackal, Aurora Leone. Il talent show prodotto da Fremantle Italia tornerà in esclusiva su Disney+ dal 5 settembre con un nuovo episodio disponibile ogni settimana. Un totale di nove puntate divise in sei audizioni, due semifinali e una finale trasmessa in diretta sulla piattaforma il 31 ottobre, dove il pubblico da casa avrà la possibilità di votare live, tramite App, il vincitore e, nel corso dei vari appuntamenti settimanali, anche la performance che più gli è rimasta nel cuore, premiata con il premio Let’s go assegnato dai conduttori.

“È la prima volta che facciamo una finale in diretta. Però il nostro aspetto ci tradisce: siamo dei grandi secchioni – svela Fru – Siamo sicuramente tesi per una sfida difficile, ma siamo anche protagonisti di grandi avventure pazze”. “E poi se qualcosa non dovesse andare facciamo salire sul palco Cattelan. È un jolly che ci possiamo sempre giocare”, aggiunge divertita Aurora. Dai venti minuti che la stampa ha potuto vedere in anteprima, è evidente come l’obiettivo dello show resti quello di intrattenere un pubblico il più trasversale possibile. “All’interno di Italia’s Got Talent – spiega Matano – ci sono tutti i sapori. Le performance sono di alto livello e c’è sempre un racconto dietro. Secondo me c’è ancora molto da imparare dal programma perché permette di esprimersi in tante forme. Ed è bello mettersi in gioco in questo senso”.

“Sembra una cosa che vedi e rivedi, ma non è mai così – gli fa eco Mara Maionchi – C’è sempre qualcosa di diverso dentro. Io non mi aspetto niente, tranne che quel signore o quella signora sul palco mi sorprendano in qualche modo e mi coinvolgano”. “Ti deve emozionare e deve essere una novità. Qualcosa di strabiliante in cui l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”, commenta, invece, Elettra Lamborghini, che torna per il secondo anno dietro il bancone del format di maggior successo al mondo andato in onda in trentuno Paesi. “È riuscito a reggere – riflette Leone – a resistere e a diventare ancora più importante in un contesto in cui c’è così tanto intrattenimento e così tante cose che possiamo vedere”.