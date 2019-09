Il menu dell'Italian Stallion

In cucina… il microonde

Lo youtuber inglese Josh Pieters, specializzato in scherzi e trovate bizzarre, ha creato un ristorante fasullo, l'Italian Stallion, ed è riuscito a vendere attraverso Deliveroo dei. Ha quindi documentato tutta l'avventura in un divertente video caricato sul suo canale; la storia è stata raccontata dal Time In qualche modo, Pieters ha aggirato le richieste contrattuali di Deliveroo registrando l'Italian Stallion. Fra le varie condizioni c'era quella di avere un sito Internet: detto fatto, ha approntato al volo una pagina ufficiale (al momento ancora visitabile). Il ristorante è descritto così: "Ispirandosi ai cavalli selvaggi della Toscana, Jemima [la presunta titolare] ha fondato l'Italian Stallion per produrre il cibo italiano più buono che Londra abbia mai gustato… Regaleremo alla vostra bocca sensazioni straordinarie".Sul sito potete consultare il menu con l'ampia offerta gastronomica, che comprende ad esempio antipasto di affettati, spaghetti al ragù, cannelloni spinaci e ricotta, lasagne e, dalla classica margherita alla prosciutto e ananas ("potete amarla od odiarla, ma senza non saremmo un vero ristorante toscano"). Prezzo medio, fra le 10 e le 15 sterline.Peccato che nessuno dei piatti del menu sia fresco, né tanto meno preparato al momento: sono tutte pietanze già pronte o surgelate. Appena lanciato l'Italian Stallion sull'app di Deliveroo, spingendolo con sconti promozionali, sono arrivate le prime ordinazioni.Pieters si è messo così a correre su e giù dalle scale rifornendosi al negozio,, le ha impiattate nel tentativo di dare loro un aspetto dignitoso e le ha consegnate ai driver, che le hanno recapitate a casa dei clienti. Due dei quali hanno talmente apprezzato la cena da lasciare recensioni positive al ristorante.Visto il ricarico esagerato messo sui cibi congelati, Pieters ha deciso di non infierire sullerimborsando loro almeno le spese di consegna.Leggi anche: