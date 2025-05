Italian Global. Series festival: l’eccellenza delle serie tv

È stato presentato ieri all’Italian Pavilion di Cannes l’Italian Global Series festival, evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, in programma a Riccione e a Rimini dal 21 al 28 giugno prossimi. Durante il festival verranno assegnati gli “Excellence Awards“ a Carlo Verdone e a Elena Sofia Ricci, a Giorgio Moroder, a Evangeline Lilly (attrice di Lost), ad Adjoa Andoh (Bridgerton), a Jacqueline Fernandez e a Iria Del Rio, per la serie tv Dieci capodanni. Connessa al festival, è stata presentata ieri a Cannes l’iniziativa “Celebrating Connections“ per valorizzare i giovani talenti. Ha detto il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni: "C’è una nuova generazione di attori che merita tutta la nostra attenzione e stiamo investendo molto per promuoverli in Italia e anche all’estero. Ecco perché dopo le tappe ai Festival di Tokyo e Berlino abbiamo deciso di replicare a Cannes l’iniziativa".

Sotti i riflettori sulla Croisette, ieri pomeriggio, sei attori under 30 che poi saranno al centro anche dell’Italian Global Series Festival: Chiara Bordi, Martina Gatti, Beatrice Vendramin, Filippo De Carli, Giampiero De Concilio, Michele Ragno. A giugno, a Riccione e a Rimini, nelle giornate del festival, tantissimi i protagonisti: Marco Bellocchio in dialogo con Alberto Barbera, Michele Placido con Giulio Base, Piera Detassis con Valeria Golino, Laura Delli Colli con Luisa Ranieri.

Tra gli appuntamenti, l’anteprima italiana della serie di Lena Dunham Too Much (dal 10 luglio su Netflix) e la proiezione del primo episodio della 3ª stagione di Squid Game. Prime Video porterà, in anteprima, la 2ª stagione di Pesci piccoli, alla presenza di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. C’è attesa anche per la reunion de I Cesaroni, serie distribuita da Mediaset, e per l’anteprima del nuovo Sandokan, prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

