Italia Shore 2 tra vecchie conoscenze e new entry

Dodici inquilini un po’ sopra le righe, una villa sulla costa laziale, tante telecamere e divertimento assicurato. Sono questi gli ingredienti di ‘Italia Shore’ che è arrivato alla sua seconda stagione. Il primo episodio è andato in onda su Paramout+ il 18 febbraio e ogni martedì sarà disponibile una nuova puntata. Ancora una volta protagonisti del reality che prende ispirazione da ‘Jersey Shore’ saranno gli eccessi e le trasgressioni e, ovviamente, i rapporti interpersonali che si creeranno tra i concorrenti. Anche per la stagione numero 2, Matteo Diamante accompagnerà i ragazzi nella loro esperienza.

‘Italia Shore 2’, il cast

Alcuni dei volti già conosciuti nella prima stagione di ‘Italia shore’ torneranno anche in questo secondo capitolo. Si tratta, nello specifico di:

La Giss (Gilda), 23 anni, Diva presso se stessa – vive a Cosenza

(Gilda), 23 anni, Diva presso se stessa – vive a Cosenza Spadino (Samuele), 25 anni, cuoco e maître di sala a Roma

(Samuele), 25 anni, cuoco e maître di sala a Roma Emi , 24 anni, Ballerina di Riccione

, 24 anni, Ballerina di Riccione Drago (Mattia), 21 anni, campione di Boxe, vive a Milano

(Mattia), 21 anni, campione di Boxe, vive a Milano Skino (Francesco), 21 anni, ballerino di Roma

(Francesco), 21 anni, ballerino di Roma Marcolino (Piermarco), 23 anni, calciatore di Anzio

(Piermarco), 23 anni, calciatore di Anzio Swamy, 22 anni, Pr nelle discoteche di Napoli.

Le new entry sono, invece:

Nikita , 23 anni, sugarbaby wannabe di Milano

, 23 anni, sugarbaby wannabe di Milano Gaia , 20 anni, studentessa/cameriera di Roma

, 20 anni, studentessa/cameriera di Roma Bea (Beatrice), 26 anni, tabaccaia, vive a Roma

(Beatrice), 26 anni, tabaccaia, vive a Roma Vincenzo, 23 anni, personal trainer di Casalnuovo, Napoli

23 anni, personal trainer di Casalnuovo, Napoli Ale (Alessandro), 23 anni, Bookmaker Manager di Roma.

Il ruolo di Matteo Diamante

Come anticipato, Matteo Diamante (già protagonista di ‘Ex on The Beach’, ‘L’isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello Vip’) accompagnerà i concorrenti come padrone di casa, fun manager e party planner. Sarà suo compito, dunque, organizzare le serate dei ragazzi, predisporre per loro party esclusivi ma anche controllare la gestione e la pulizia della casa da parte dei concorrenti.

Diamante starà anche dietro ai microfoni di ‘Podshore’, il podcast di ‘Italia Shore’ con ospiti i protagonisti del reality. I concorrenti saranno anche pronti a commentare insieme allo youtuber Tony IPants i momenti migliori che li hanno visti come protagonisti, nel corso della ‘Italia Shore Reactions’.

Le location di ‘Italia Shore 2’ e gli ospiti della seconda stagione

Come per la prima edizione, anche la seconda vedrà una villa sulla costa laziale come location principale del reality. I dodici protagonisti saranno ancora una volta ospiti di Fregene.

Per ‘Italia Shore 2’, però, si aggiunge anche una nuova città: ci saranno delle esterne a Napoli, luogo da cui provengono molti dei concorrenti del reality.

Nel corso delle nuove puntate in villa entreranno anche alcuni ospiti, tra quelli già svelati ci sono: Ouryel e Tristan (direttamente da ‘Frenchie Shore’) e Nathan Henry da ‘Geordie Shore’.

Dove vedere lo show

‘Italia Shore 2’ è visibile dal 18 febbraio su Paramount+. Ogni martedì, per dieci settimane consecutive, sarà rilasciato un nuovo episodio.