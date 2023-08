Khaby Lame giudice di ‘Italia’s Got Talent’. Il debutto in tv: “La sfida? Creare empatia con la parola”

Non cala il fenomeno Khaby Lame, con i suoi 160 milioni di follower è ormai la star del momento. Lo sanno bene i produttori di ‘Italia's Got Talent’ che, per la nuova edizione ormai ai blocchi di partenza, hanno assoldato il 23enne di origine senegalese che spopola (da anni) sui social come giurato. “Non sarà facile: sarò costretto a parlare e non mi piace dare giudizi negativi”.

Da Tiktok al pianeta dei talent: il 1° settembre lo vedremo in giuria al fianco dell’influencer ‘rivale’ Elettra Lamborghini, altra novità assoluta per lo show, e di due veterani come Mara Maionchi e Frank Matano. Nuovi anche i conduttori del programma che prenderanno il posto di Lodovica Comello. A guidare l’edizione 2023 saranno Fru e Aurora dei ‘The Jackal’, che nel 2019 si era fatta notare proprio in ‘Italia's Got Talent’.

La popolarità di Khaby è esplosa con la sua comicità ‘muta’ che ha contagiato il popolo di TikTok durante la pandemia. Aveva appena perso il lavoro in uno stabilimento del Torinese – “Quando mi hanno licenziato avevo 17 follower”, ricorda Lame – e da lì è iniziata la svolta. Con la sua naturale ironia, è diventato il Re del ‘life hack’: i soliti problemi della quotidianità che lui affronta con le faccette ironiche e rigorosamente senza parole. Ma ora, è arrivato il momento di parlare: dopo l’esordio dello scorso maggio al ‘Taormina Film Fest 2023’ – dove ha presentato in esclusiva un suo cortometraggio – è arrivato il momento della tv con ‘Italia's Got Talent’.

“Non è stata una decisione facile”, racconta Khaby Lame in un’intervista al Corriere. “Io non parlo mai nei miei video, comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a parlare. La sfida più grande è proprio questa: riuscire a creare la stessa empatia nel mio pubblico tra il Khaby che tutti conoscono e il Khaby che comunica attraverso la parola. Oltre alla difficoltà per me di dare giudizi negativi. Spero di non aver ferito nessuno. Non sarebbe da me”, ha detto il 23enne parlando delle registrazioni del programma, che vedremo poi montato su Disney+ a partire da settembre. “Sapere che veniva tutto montato mi rendeva più sereno”, ha ammesso.

"Non ho paura delle critiche, servono per migliorare e maturare. E, visto che sogno di fare l’attore, ogni esperienza sullo schermo sarà una lezione e un esame da superare”, ha confessato.

Solare ed empatico come sempre, il rapporto con i ‘colleghi’ giurati è stata una passeggiata. Frank Matano? “Quante risate con lui. È un grande professionista, fa tutto con la massima serietà e sempre con il sorriso. Sicuramente con lui non ci perderemo di vista”, ha ricordato Khaby. Con l’imprevedibile Maionchi – “Nonna Mara, anzi la zia Mara” – solo un commento: “Lei è una forza della natura”.

Mettere insieme Khaby Lame ed Elettra Lamborghini è stata la vera incognita dei produttori: i due follower così diversi, ma in fondo rivali sui social. Lui 160 milioni di follower, lei 4. “Siamo diversi, ma è stata una vera sorpresa, bisogna conoscerla per capire quanto sia brava. È molto più di quello che si dice di lei”, è il commento di Khaby.

Riconfermata la formula del programma anche quest’anno. Tra marzo e aprile, si sono svolte le selezioni dei concorrenti nelle tappe di Avellino, Catanzaro e Vicenza. Poi ci l’esibizione in tv: chi conquista almeno tre Sì, ottiene la possibilità di raggiungere la finale e giocarsi un posto sul podio. Ogni giudice ha la possibilità di assegnare il ‘Golden Buzzer’ a un concorrente che lo conquista con il suo talento, mandandolo direttamente in finale.