Italia Nostra fa 70. Un festival “Minore“ per i beni culturali

Buon compleanno Italia Nostra! Per il 70° anno d’età lancia la prima edizione di “Minore. Il festival dei Beni culturali e delle Comunità per il patrimonio”, un appuntamento speciale dedicato alla riscoperta e valorizzazione di quei beni culturali spesso trascurati, sottovalutati eppure importantissimi per la storia, l’identità e la coesione delle comunità locali. Appuntamento a Monticiano (Siena), nel cuore della Valle di Merse, dove dal 19 al 21 settembre si svolgerà il festival, una maratona di eventi, totalmente gratuiti e aperti a tutti, per omaggiare il patrimonio culturale diffuso e, al tempo stesso l’anniversario di Italia Nostra, associazione fondata nel 1955 e da sempre impegnata nella tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali italiani.

Per Italia Nostra Monticiano è una scelta d’amore: nel piccolo comune senese, l’associazione è attiva dal 2025 nel progetto di recupero e valorizzazione del sito termale di Bagni di Petriolo, un luogo di grande importanza archeologica e naturalistica, che presto sarà riaperto al pubblico. Edoardo Croci, presidente nazionale Italia Nostra racconta: "Con il festival “Minore” vogliamo restituire visibilità e valore ai Beni culturali minori. L’obiettivo è non solo riscoprire questi beni, ma garantirne la cura nel tempo attraverso l’istituzione di comunità patrimoniali che comprendano amministrazione pubbliche, enti del terzo settore ed altri soggetti". Lo scrittore Franco Arminio aprirà il programma il 19 settembre, seguito la sera dal talk di Eugenio Cesaro; fra gli ospiti il biologo e l’ornitologo Francesco Petretti; il soprano Cristina Ferri terrà un concerto nei luoghi del Festival. Un riconoscimento simbolico verrà consegnato a Carlo Pizzichini, artista poliedrico e allo storico Giordano Bruno Guerri.

Grazia Lissi