Italia, Finlandia, Polonia. A Modena tre opere ecologiche ed europee

Acqua, aria, terra. Gli elementi fondamentali per la nostra vita sono protagonisti anche delle tre nuove, piccole opere che il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena presenterà (in prima internazionale) stasera e domenica, ’Hengitä (Respiro)’, ’Jezioro Popiolów (Lago di cenere)’ e ’Perla di Speranza’. Tre opere, tre storie, tre Paesi – l’Italia, la Finlandia e la Polonia – si abbracciano in un originale percorso europeo che tiene insieme musica, canto, sostenibilità. Avviato due anni fa, il progetto ’Butterfly’ è nato per creare un’opera capace di farsi portatrice di un messaggio ecologista.

Agli studenti di tre scuole superiori di Helsinki, Danzica e Modena è stato chiesto di immaginare i soggetti, in collaborazione con l’Aess, Agenzia per l’ambiente. Poi tre librettisti (uno per ciascuna Nazione: Mirva Koivukangas, Jagoda Jagson e Vincenzo De Vivo) hanno elaborato i testi e tre musicisti (Paavo Korpijaakko, Beniamin Baczewski e Marco Attura) hanno composto le partiture. Al progetto hanno quindi collaborato una società tedesca specializzata nella realtà virtuale e un’agenzia di Bruxelles. L’opera sarà cantata da interpreti dei tre Paesi, diretti dal maestro estone Jaan Ots, con regia dell’italiano Matteo Mazzoni.

Anche tutta la creazione dello spettacolo ha avuto una speciale sensibilità verso l’ambiente. La scenografia si basa soprattutto su immagini digitali per ridurre al minimo i trasporti; i cantanti e i musicisti hanno fatto prove a distanza tramite un sofisticato collegamento informatico; il pubblico è stato invitato a raggiungere il teatro in bici (e in cambio otterrà biglietti gratuiti). Le opere raccontano storie legate all’ecologia: in ’Lago di cenere’, la lotta fra il male e il bene si riflette nelle acque di un lago un tempo splendido, ora divenuto putrido, in ’Respiro’ gli elementi della Terra si trovano a scontrarsi con l’avidità del proprietario di una fabbrica, in ’Perla di Speranza’ una ragazza prenderà coscienza dei mali del mondo e si darà da fare per aiutare gli altri.

Stefano Marchetti