Istituto Marangoni. Due lauree triennali e un progetto green con Galimberti

Bella notizia dall’Istituto Marangoni di Firenze, che ha sede in via Tornabuoni. Il corso triennale in Art Curating e il triennale in Multimedia Arts, hanno ricevuto l’abilitazione AFAM. A comunicarlo nei giorni scorsi Lorenzo Tellini, scool director e Francesca Giulia Tavanti, director of education. Alla fine dei due corsi si può dunque conseguire la laurea breve e il Miur ha riconosciuto le discipline con la laurea. Nella scuola ci sono già corsi di laurea brevi come quelli in Fashion Design, Fashion Styling e Fashion Product. "Nella sede di Milano è già attiva da un anno la magistrale in Fashion Innovation – afferma Tellini –. Adesso è giunto anche il riconoscimento per l’istituto fiorentino che è frequentato da 340 ragazzi che a giorni faranno il loro art show con la mostra dei lavori del corso di multimedia e art curating".

Va avanti anche il progetto di ’upcycling’ in collaborazione con Pardgroup per le vetrine della boutique fiorentina di Cartier in via Strozzi, sempre a Firenze. Collabora con l’Istituto Marangoni l’instant artist Maurizio Galimberti che guiderà i ragazzi nella realizzazione di tre installazioni artistiche che animeranno le vetrine di Cartier. Le opere saranno realizzate con materiali di scarto provenienti da allestimenti precedenti del brand e messi a disposizione da Pardgroup.

Il progetto si inserisce nell’iniziativa ’Dis-Cycling’, che fonde arte, moda e innovazione e che aveva visto nella prima edizione la collaborazione dell’artista Sarah Coleman con Fendi. "Vogliamo far conoscere l’identità di Istituto Marangoni con un progetto sperimentale a tema sostenibilità e interdisciplinarietà in cui l’arte dialoga con il mondo del lusso", spiega Francesca Giulia Tavanti.

Eva Desiderio