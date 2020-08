L'isola di Sark è un suggestivo fazzoletto di terra nel canale della Manica, uno dei pochi luoghi al mondo dove non esistono automobili. Ci si può spostare solo in bici, a cavallo o con il trattore. Per chi ama un certo stile di vita abbonda di attrattive: scenari incontaminati, quiete, senso di comunità e tasse ridotte al minimo (è un paradiso fiscale). Eppure la sua popolazione sta calando di numero anno dopo anno e oggi conta poco meno di cinquecento abitanti, troppo pochi per mantenere l'economia interna dell'isola. E così è stato lanciato un piano per attirare nuovi residenti, con l'obiettivo di raddoppiare la popolazione.



La curiosa isola di Sark

Sark è un territorio che dipende dalla Corona britannica, ma gode di amministrazione autonoma. Fa specie pensare che fino a pochi anni fa era l'ultimo stato feudale europeo, fino a quando nel 2008 si tennero le prime elezioni democratiche. Pur con poteri ridotti rispetto al passato, quando era il capo del governo feudale, esiste ancora la carica ereditaria di Signore di Sark, attualmente ricoperta da Christopher Beaumont. Sull'isola non esiste illuminazione pubblica notturna, tanto che nel 2011 è stata nominata prima Dark Sky Island del mondo.



Nuovi residenti cercasi

L'iniziativa per attirare nuovi abitanti è guidata dall'imprenditore tedesco Swen Lorenz, trasferitosi sull'isola nel 2004, e ha ricevuto il supporto del Signore Christopher Beaumont. Attraverso la sua Sark Society, Lorenz invita a raggiungerlo in questo "micro stato europeo di lingua inglese, dove puoi vivere libero da una tassazione eccessiva e dalle regole del governo, senza timore di crimini violenti o terrorismo, circondato da un panorama stupendo e da persone che condividono gli stessi valori di un tempo". Senza contare l'ampia disponibilità di case rimaste vuote e quindi accessibili a costi invitanti. La Sark Society fornisce, a pagamento, le informazioni, la documentazione e la consulenza di cui necessitano gli aspiranti futuri residenti dell'isola.