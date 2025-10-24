Isola d’Elba d’autunno. Trekking, escursioni e visite al museo

L’autunno all’Isola d’Elba è il momento ideale per riscoprire l’isola nella sua dimensione più autentica: tra castagneti secolari, borghi di montagna e antiche tradizioni che tornano a vivere, il fuori stagione è un invito a scoprire il territorio, immersi nella natura.

Ecco alcune proposte di escursioni. Oggi in programma un cammino di resilienza: la rinascita del castagneto: l’associazione Pedalta propone la passeggiata La Rinascita del Castagneto, con partenza da Marciana alle 9.30. Il trekking conduce fino a San Cerbone, tra boschi che raccontano la forza rigenerativa della natura e la cura che la comunità locale dedica da secoli a questi ambienti. Un itinerario che invita alla riflessione sulla forza della natura.

Domenica invece è la volta della Festa della Castagna a Poggio. Nel borgo si celebra il frutto simbolo dell’autunno elbano con una giornata dedicata alle tradizioni e alla scoperta dei castagneti secolari. Il trekking, della durata di 3 ore, con partenza da Marciana alle ore 10, segue antiche vie vicinali lungo le pendici del Monte Capanne: un percorso tra natura e memoria, per conoscere l’economia sostenibile legata alla castagna. Attività gratuita su prenotazione al sito www.parcoarcipelago.info o allo 0565.908231.

Il primo novembre infine, Somareria dell’Elba con C’era una volta un’isola. Un’esperienza insolita tra oliveti e macchia mediterranea, alla scoperta del mondo rurale elbano. Il percorso prevede un approccio sensoriale con gli asini, prove di conduzione e la visita al museo ’C’era una volta un’isola’. Due turni di visita, alle 10 e alle 14. Attività su prenotazione (20 euro adulti, 10 euro ragazzi 5-12 anni, gratuito 0-4) al sito www.parcoarcipelago.info o allo 0565.908231.