Roma, 24 gennaio 2019 - L’attesa è finita: l’Isola dei famosi 2019 sta per cominciare. Su Canale 5, alle 21.20, inizia la quattordicesima edizione del reality ambientato in Honduras dove un gruppo di vip cercherà di sopravvivere alla fame, ai disagi e alle prove estreme per mettere le mani sul montepremi finale da 100mila euro. Alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, c’è Alessia Marcuzzi, affiancata da due opinioniste senza peli sulla lingua come Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Tornano anche le incursioni taglienti della Gialappa’s Band. Dall’altra parte del mondo, sulle spiagge di Cayos Cochinos l’inviato è Alvin. E il primo colpo di scena dell’Isola 2019 è legato alla figura dell’inviato: i naufraghi credono che in quel ruolo ci sia Filippo Nardi e solo una volta entrati in Palapa scopriranno la verità.

Ma cosa succederà nella prima puntata? I vip arriveranno sull’Isola con l’immancabile tuffo dall’elicottero. E non mancheranno siparietti comici al momento del salto in mare, come fece l’anno scorso la bombastica Francesca Cipriani, colpita da crisi di pianto e di panico. E, a proposito della bionda tutta curve, sarà ancora protagonista. Lei e il Mago Otelma sono le prime due ‘polene’ dell’Isola 2019: per le prime 5 settimane due personaggi tv già avvezzi al reality si rimettono in gioco per una nuova chance, ma il gruppo, di settimana in settimana, stabilità chi potrà restare e chi dovrà abbandonare. Alla sesta puntata il personaggio ‘sopravvissuto’ entrerà nel cast.

Nella prima puntata, poi, si capirà se le sorelle Mihajlovic (Virginia e Viktoria) gareggiano in coppia (probabile) o se sono due concorrenti distinti. Ci saranno presumibilmente aggiornamenti sullo stato di salute di Jeremias Rodriguez (al momento non è partito perché si è rotto un braccio) e il pubblico da casa, con il televoto, sceglierà chi tra i quattro finalisti di ‘Saranno Isolani 2019’(Yuri Rambaldi, Giovanni Vitale, Alice Fabbrica e Giorgia Venturini) potrà aggregarsi al gruppo dei vip. Non mancheranno prove, giochi a squadre e le classiche nomination.

Il gruppo di isolani, al momento, è formato dalle figlie del campione cioè Viktoria e Virginia Mihajolovic, dalla gieffina Marina La Rosa, dalla bellona Taylor Mega, dall’attrice Demetra Hampton, dalla ‘modaiola’ Jo Squillo, dalla modella Youma Diakite, dalla ‘telenovelista’ Grecia Colmenares, dalla showgirl Sarah Altobello, dall’ex calciatore Abdelkader Mohamed Ghezzal, dall’attore Kaspar Capparoni, dal figlio d’arte Aaron Nielsen, dal ‘mistico’ Paolo Brosio, da ‘quello di Amici’ Luca Vismara, dal judoka Marco Maddaloni e dal cantante Riccardo Fogli.

