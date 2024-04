Isgrò: "Odissea. Cancellata, opera per tutti"

Un testo "che riflette la volontà di fare un teatro non spendibile solo sul luogo dove nasce, che parli una lingua che va dritta allo spettatore, senza sofisticazioni eccessive. Io credo in una cultura non escludente. Al pubblico bisogna portare il meglio della propria esperienza culturale e umana, sennò accompagniamo questa società nel buio". Lo dice Emilio Isgrò, artista concettuale, che con lo spettacolo di cui è autore, Odissea Cancellata (dal 13 al 15 giugno) per la regia di Giorgio Sangati su installazione scenica “in situ“, aprirà la settima edizione di Pompeii Theatrum Mundi 2024, rassegna estiva, realizzata dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò e dal Parco Archeologico di Pompei diretto da Gabriel Zuchtriegel, che presenterà al Teatro Grande del Parco archeologico fino al 13 luglio quattro spettacoli a firma di importanti registi e artisti della scena nazionale e internazionale, ognuno replicato per tre sere, dal giovedì al sabato sempre alle 21.

A completare il programma il De Rerum Natura di Fabio Pisano con la regia di Davide Iodice (dal 27 al 29 giugno); Edipo Re di Sofocle con la regia di Andrea De Rosa e protagonista Marco Foschi (dal 4 al 6 luglio) e Fedra di Euripide con la regia Paul Curran (dall’11 al 13 luglio).