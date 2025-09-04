‘Semestre filtro”’ di medicina: è anticostituzionale? I docenti fanno ricorso al Tar

Con l’inizio di settembre 2025 è partito il cosiddetto ‘semestre filtro’ per entrare nelle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Una riforma che ha sostituito il test a crocette con un percorso di tre mesi, aperto a tutti, ma seguito da esami centralizzati e una graduatoria nazionale. L’obiettivo ufficiale è promuovere equità e meritocrazia. Tuttavia, non mancano le critiche.

Alcuni docenti dell’Università di Bologna hanno annunciato un ricorso al TAR, denunciando una seria possibile incostituzionalità. Al momento è stata depositata alla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati una memoria tecnica che analizza punto per punto lo schema di decreto legislativo n. 263/2025.

I professori promotori del ricorso avanzano che il semestre filtro compromette la libertà d’insegnamento, sancita dall’articolo 33 della Costituzione. Per i docenti non è possibile scegliere i contenuti del corso, né valutare gli studenti, che sono giudicati da esami decisi a livello ministeriale. Il rischio è che la didattica diventi meccanica, senza relazione autentica tra docente e studenti: un’organizzazione in contrasto con i principi dell’università. Oltre a questo, si evidenziano ulteriori criticità.

Le modalità di esame

Una criticità riguarda la modalità dell’esame. La graduatoria del semestre filtro sarà unica e nazionale, ma a determinarla saranno esami organizzati localmente da ciascun ateneo, con i propri docenti e criteri di valutazione. Questo significa che due studenti con la stessa preparazione potrebbero ottenere risultati diversi solo perché iscritti in università differenti. Una simile disparità solleva il rischio di violare i principi di uguaglianza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione e quello di imparzialità previsto dall’articolo 97. Senza una reale standardizzazione delle prove e dei metodi di correzione, la selezione rischia di trasformarsi in un processo arbitrario, con conseguenze pesanti sul futuro degli studenti.

Semestre filtro in conflitto con il diritto allo studio?

Non solo: sono emerse perplessità sul possibile conflitto tra il semestre filtro e il diritto allo studio. In particolare, la Regione Sardegna avverte che studenti meritevoli ma meno abbienti potrebbero essere esclusi da agevolazioni come borse, alloggi o mense, proprio perché lo status giuridico degli studenti del semestre non è chiaro.

La questione dello status è stata evidenziata anche dalla memoria depositata alla Camera, che sottolinea l’ambiguità normativa. Non è definito se chi frequenta il semestre filtro sia considerato studente immatricolato a tutti gli effetti oppure no. La questione genera incertezza su diritti essenziali come l’esonero dalle tasse o l’accesso ai servizi universitari, in contrasto con principi costituzionali come la parità di trattamento (art. 3) e la buona amministrazione (art. 97).

La confusione nella doppia immatricolazione e la questione dei crediti

Il decreto che introduce il semestre filtro permette agli studenti di iscriversi contemporaneamente sia a Medicina sia a un corso affine come Biologia o Farmacia, ma non definisce in modo chiaro come vadano gestite le carriere parallele né garantisce la coincidenza dei programmi. Il rischio? Carico di studio duplicato, disorientamento amministrativo e differenze organizzative tra atenei, con possibili ricadute psicologiche ed economiche per chi affronta il percorso.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la questione del riconoscimento dei crediti formativi: chi non supera tutti gli esami previsti potrà vedersi riconosciuti i CFU solo a discrezione dell’università in cui si iscriverà successivamente, anche se le prove sono state superate con esito positivo. Ne deriva che due studenti con la stessa preparazione potrebbero ricevere trattamenti diversi, una situazione che contrasta con i principi di uguaglianza e merito sanciti dalla Costituzione. Per evitare questo rischio, diverse associazioni chiedono che il riconoscimento dei crediti sia automatico e indipendente dalla posizione in graduatoria.

Infine, ci sono perplessità sul fatto che, anche se l’accesso sembra aperto, la questione legata al numero non appare sostanzialmente diversa. Solo chi supera le prove ed entra in graduatoria potrà proseguire il percorso di Medicina. In sostanza, il numero chiuso non viene abolito, ma semplicemente spostato di qualche mese, trasformando il semestre iniziale in un test lungo e improntato alla gestione selettiva.