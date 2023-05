David di Donatello, polemica per lo ‘sgarbo’ a Isabella Rossellini. “Non mi hanno fatto fare il discorso”

“Avevo preparato un discorso, ma per qualche motivo non me l’hanno fatto fare”. Inizia così il video pubblicato su Instagram da Isabella Rossellini, che ieri sera è salita sul palco dei David di Donatello per ritirare il premio speciale alla carriera. Un riconoscimento importante che l’attrice e regista 70enne avrebbe voluto celebrare ripercorrendo le tappe della sua brillante carriera e di una vita guidata “dalla curiosità e il senso dell'avventura”. E, invece, si è ritrovata a dover rispondere alla classica domanda ‘a misura di donna’ preparata dagli autori: il segreto della sua eterna bellezza. Tutto questo non è piaciuto a tanti utenti social che su Twitter hanno polemizzato per ‘lo sgarbo’ fatto all’icona del cinema. “A Vanzina il discorso l’hanno fatto fare”, cinguetta qualcuno. Per fare un esempio.

“Ecco cosa avrei voluto dire”: il video su Instagram

“Ho avuto una vita allegra, avventurosa e ora anche vincente”. Elegante e solare come sempre, Isabella Rossellini non si è lasciata andare a polemiche sul mancato discorso ai David di Donatello, ma ha fatto solo un leggero accenno prima di celebrare il suo premio alla carriera con un video sui social. “Avevo preparato un discorso, ma non me l’hanno fatto fare, quindi lo faccio per Instagram”, ha detto con il sorriso sulle labbra, con un sottile velo di polemica smorzata dall’innata solarità. “Se dovessi definire i motori della mia vita, direi che sono stati la curiosità e il senso dell'avventura, cose che ho imparato dai miei meravigliosi genitori”, i due premi Oscar Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

La passione per gli animali: “Sono le muse dei miei film”

“Ho trovato anche tanta energia nel divertirmi: le mie prime esperienze professionali sono state proprio con Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e Gianni Minà, il grande giornalista di cui ero l’assistente. Ho lavorato tra l’Europa e gli Stati Uniti con tanti talenti e ho imparato tanto da tutti, anche dai miei figli e dai miei animali”, ha raccontato l’attrice che vive a Long Island dove ha creato una fattoria in cui preserva le biodiversità degli animali. “Allevo galline e animali in via di estinzione, quelli che l'industria non vuole più”, ha raccontato ieri a Carlo Conti e Matilde Gioli durante la cerimonia dei David. “Sono stati loro a ispirarmi – ha aggiunto parlando dei suoi animali – a tornare all'università a 60 anni e a prendere un Master, una specializzazione in Etologia. Sono loro che le muse dei miei film da regista”.

Il premio alla carriera

“I miei genitori sono stati meravigliosi, come papà e mamma: erano buffi, allegri, con un grande senso dell'avventura e una grande passione per il cinema. Io ho cercato di seguirli nell'avventura e nell'amore per il cinema”. Lo ha detto ieri sera Isabella Rossellini, ritirando il David di Donatello speciale alla carriera, al posto del discorso che aveva preparato. “È un regalo questo premio”, ha ha detto l’attrice durante le cerimonia avvenuta ieri pomeriggio al Quirinale. “Metterò la statuetta al centro del mio loft: sono onorata”. A consegnarle il premio è stato Matt Dillon, che ha lavorato con la Rossellini durante il periodo del Covid in 'Land of Dreams' di Shoja Azari e Shirin Neshat. "Sono innamorato dell'Italia – ha detto l'attore americano – è la mia seconda patria. Se dovessi scegliere una città, sceglierei Roma".