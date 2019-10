Parigi, 31 ottobre 2019 - La francese Iris Mittenaere, 26 anni, eletta Miss Universo nel 2017, ha l’acne. Dobbiamo farcene una ragione e ringraziarla: per una volta non si nasconde ma chiede consigli. Cameron Diaz sui brufoli che l’hanno tormentata ha scritto un libro. Anche Rihanna, Emma Stone e Keira Knightley sperano in un miracolo del dermatologo ma intanto fanno carriera. Nel firmamento delle stelle la perfezione non esiste e chi lo ammette guadagna punti simpatia. Qualcuna ha le smagliature e le esibisce come ricordo di gravidanze felici. Qualcuna mette la minigonna anche se ha le gambe storte. Emma Watson potrebbe captare segnali alieni con le sue orecchie a sventola e se ne frega. Franca Sozzani, massima autorità in fatto di bellezza dietro lo specchio di Vogue, sosteneva che cercare la perfezione è una forma di castrazione.

Non tutti ci cascano. Barbra Streisand non ha portato dal chirurgo il suo nasone storto. Marilyn Monroe non si è fatta sfiorare dall’idea della liposuzione per limare i fianchi. Elisabeth Taylor si è tenuta quel seno sproporzionato. Questa è la stagione pazza di Instagram e delle oscene tumefazioni fatte passare per regali di natura. Ma forse qualcosa comincia a sgonfiarsi. La faccia acqua e sapone di Miss Universo che condivide le seccature di milioni di francesi invita le autorità morali del settimanale Elle a fare l’elogio dell’imperfezione: "Iris offre una nuova visione di sé – scrive il magazine – lontana da zero difetti e più al naturale". Evviva, noi che non siamo stelle abbiamo solo da imparare quando perdiamo tempo con il correttore.

La bellezza non è matematica, il cambiamento sta sempre in agguato. "Se riconosciamo nel corpo uno specchio possiamo capire meglio noi stessi – conferma Rüdiger Dahlke, psicoterapeuta tedesco –. E la nostra anima riprende vigore".

Un’anima bella non la ferma nessuno. Sarah Jessica Parker nel 2008 fu inserita da Maxim fra le donne meno sexy al mondo e ancora oggi sculetta nelle pubblicità dell’intimo. Meryl Streep ha ricordato divertita il suo provino per King Kong nel 1976. Il produttore Dino De Laurentiis chiese al figlio in italiano: "Perché mi ha portato questa brutta cosa?". E lei in perfetto italiano rispose: "Mi dispiace non essere abbastanza carina per uno scimmione". Quando Reese Witherspoon sbarcò a Los Angeles volevano rispedirla a casa perché era troppo bassa e troppo poco carina: "Come ne sono uscita? Semplicemente fregandomene".

Una nuova sensibilità porta pittori, scultori e fotografi a indagare su una controestetica del corpo, le Paralimpiadi ci regalano campioni imperfettamente luminosi. In Giappone da secoli esiste il Wabi Sabi, una categoria estetica che vuole bene all’insolito, al mancante, all’incompiuto. È Wabi Sabi tutto quello che ci provoca ‘Una serena malinconia e un ardore spirituale fondandosi su tre semplici verità: nulla è perfetto, nulla è finito, nulla dura’. Nemmeno un brufolo.