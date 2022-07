Irene Fargo morta, Renato Zero: ora il mondo è più triste. La commozione di Laura Pausini

Roma, 2 luglio 2022 - Irene Fargo è morta e i grandi della musica la piangono, da Renato Zero a Laura Pausini.

"Cara Irene, so che sei andata via - si commuove Zero in un posto su Facebook -. Il mondo è più vuoto e triste adesso. Ma dove andrai ci sarà sole sempre. Tante anime immacolate come la tua che ti accoglieranno. Tu da lì potrai vederci e magari alleviarci il dolore della tua assenza. Io ti penserò e farò in modo che la mia musica ti arrivi e ti tenga compagnia! Arrivederci tesoro".

Le parole dell'artista fanno breccia nel cuore della rete e il post in poche ore raccoglie quasi 30mila reazioni. Laura Pausini condivide e commenta con un cuore nelle sue story su Instagram.

E sempre via social era arrivata la notizia della morte di Irene Fargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Ad annunciare la scomparsa dell’artista è stata la cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti. La 59enne è morta a Chiari in provincia di Brescia. “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai... Riposa in pace. Tua Gio’”, ha scritto la Nocetti nel ricordarla sui social.

Renato Zero ha confidato i suoi pensieri affettuosi per l'amica e il calvario della malattia. Il 15 giugno aveva chiesto ai fan di rivolgere all'artista una carezza: "Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene! Grazie infinite della vostra costante attenzione e riguardo verso gli altri. Il vostro sempre vostro Renato".