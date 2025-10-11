Irama, chi è la nuova fidanzata Mew

Milano,11 ottobre 2025 – C’erano una volta Mew e Matthew che, orgogliosi della loro storia d’amore, decidevano di lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi. C’erano una volta, ma ci sono stati come coppia per ben poco tempo fuori dal programma. Mentre per Matthew si è spesso vociferato di un’amicizia speciale con Giulia Stabile, ballerina a propria volta nell’orbita di Amici, per Mew non si è mai parlato di flirt. Almeno fino ad oggi.

Diversi indizi social raccontano di una liaison in corso fra lei e un altro talento ex Amici, ovvero Irama. Mew sarebbe la fidanzata, parlare d’amore potrebbe essere prematuro, di Irama. Ad alimentare a gossip e teorie in merito nei giorni scorsi sono state alcune immagini che li hanno ritratti entrambi a Verona nel giorno in cui lo stesso cantautore sarebbe stato protagonista del proprio concerto all’Arena. Mew, secondo i fan, indossava una giacca di pelle che appartiene a Irama mentre scendeva dallo stesso van del cantante.

Puro gossip? Forse, ma le altre due foto nella medesima location pubblicate solo un paio di giorni dopo hanno fatto unire i puntini: Irama e Mew stanno insieme. Il precedente illustre di questa “caccia agli indizi” aveva portato a identificare un’altra coppia solo poche settimane fa: Tananai e Camihawke.

Chi è Mew? Valentina Turchetto, 25 anni, originaria della provincia di Venezia, rappresenta una delle cantautrici più interessanti nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. Una voce dark, una penna molto profonda e delle sonorità mai banali: la sua musica sta conquistando un numero sempre più considerevole di fan. Ad Amici era una delle favorite per la vittoria finale, sino a quando ha lasciato il talent show a causa del ritorno della depressione della sua vita. Mentre quella con Matthew, altro allievo della scuola di Canale 5, è stata una relazione spesso sbandierata sui social network, questo nuovo legame con Irama viene invece tenuto molto nascosto. Sarà la tecnica giusta per preservarla dalle luci dei riflettori?