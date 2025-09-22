Il primo bacio della storia? Risale a 4.500 anni fa in Mesopotamia. Cosa hanno scoperto gli archeologi

È il gesto romantico per eccellenza e ha ispirato quadri, scene epiche di film, fotografie e infinite altre opere d’arte. Ma qual è stato primo bacio della storia? Quello documentato per la prima volta pare risalga a 4.500 anni fa. Una ricerca pubblicata sulla rivista Science sostiene che le sue origini siano databili addirittura intorno al 2.500 a.C. in Mesopotamia, molto prima di quanto ipotizzato finora. Ecco cosa sappiamo.

Le origini antiche del bacio

Le nuove prove arrivano da tavolette d’argilla scritte in caratteri cuneiformi, rinvenute nelle antiche città della Mesopotamia, tra i fiumi Tigri ed Eufrate, nell’attuale territorio compreso tra Iraq e Siria. I testi descrivono il bacio come un atto presente nelle relazioni sentimentali, ma anche nei legami familiari e di amicizia, segno che già allora era percepito come parte integrante della vita quotidiana.

Finora gli studiosi collocavano le prime testimonianze in India, intorno al 1.500 a.C. Le recenti scoperte retrodatano di un millennio l’origine di questa usanza, rivelando che non nacque in una sola area geografica, ma che probabilmente si sviluppò in più culture indipendentemente. A rafforzare l’idea di un’origine antichissima intervengono anche gli studi sul comportamento dei primati. Bonobo e scimpanzé, nostri parenti più stretti, si baciano: i primi lo fanno spesso con valenza romantica, i secondi per rinsaldare i rapporti all’interno del gruppo. Ciò suggerisce che il bacio, nelle sue diverse forme, appartenga da sempre al repertorio comportamentale della specie umana.

Un gesto di affetto ma anche il veicolo di trasmissione di malattie

Troels Pank Arbøll, storico della medicina presso l’Università di Copenaghen, sottolinea come il vasto patrimonio di testi mesopotamici riporti con chiarezza che il bacio era già una pratica consolidata. Non solo: alcune fonti mediche antiche menzionano malattie dai sintomi compatibili con il virus dell’herpes simplex 1, quello che provoca le comuni vescicole sulle labbra.

Gli studiosi ipotizzano quindi che il diffondersi di certe infezioni possa essere stato favorito proprio da questo gesto di affetto. Il collegamento tra bacio e trasmissione di malattie infettive non sorprende gli scienziati, ma offre una prospettiva nuova sul ruolo sociale e biologico di tale pratica. Secondo i ricercatori, potrebbe essere stata una delle modalità attraverso cui patologie come l’herpes o la difterite si sono radicate nelle comunità umane. Non sarà molto romantico, ma anche questo è parte della storia.