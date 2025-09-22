"Io posso non piacervi, la Memoria no". Scurati tra i Diari di guerra e famiglia

(Arezzo) A Pieve Santo Stefano la memoria vince ancora. La 41ª edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, intitolata “1945-2025. Il ritorno della memoria“, si è conclusa ieri con l’assegnazione allo scrittore Antonio Scurati del Premio Diari 2025, per la potenza narrativa, la lucidità dello sguardo della sua monumentale opera che approfondisce la figura di Benito Mussolini. "Non accetto volentieri premi ma questa volta lo faccio con molto entusiasmo perché l’Archivio qui celebra la memoria", ha detto Scurati: "Io posso non piacervi – ha aggiunto – ma la memoria quella no".

Per il premio ai diari inediti quest’anno c’è stato un ex aequo tra Vittorio Binotto/Bernardina Casarin e Eduardo Renato Caianiello/Carla Persico, due coppie che si dividono il riconoscimento con due opere diverse ma accomunate da una straordinaria profondità di sguardo e capacità narrativa: la prima, Questo tempo della mia felicità desiderata (epistolario 1937-1943), raccoglie le lettere tra moglie e marito durante la Seconda Guerra Mondiale, prima che lui venga dato per disperso sul fronte russo; la seconda, Dovunque la fisica fosse Fisica (epistolario 1948-1953), quelle tra due coniugi divisi – per il lavoro di lui, giovane fisico – tra Stati Uniti e Italia.

La Memoria ancora in primo piano, dunque. Anche se negli scaffali dell’Archivio diaristico nazionale i testi, col passare del tempo, cambiano forma e contenuti. Se in passato a prevalere erano le lettere dei soldati dal fronte o i racconti dell’emigrazione, oggi arrivano pure memorie nuove: storie del boom economico, di carriere costruite con fatica, di fragilità psichiche, di vite segnate dalla strada o dal coraggio di donne che, sempre più, scelgono di non tacere più soprusi e umiliazioni. Al fondo resta la stessa urgenza: lasciare traccia di sé, trasformare l’esperienza individuale in testimonianza collettiva. In questa trama viva e mutevole, i due epistolari vincitori ex aequo si rivelano straordinari: due storie diverse per epoca e contesto, ma accomunate dalla forza della scrittura come atto di resistenza e di amore.

La guerra e la distanza nelle lettere di Vittorio Binotto e Bernardina Casarin: "Nella tragicità degli eventi alle volte stordisce la lucidità che riconosco in mio nonno e mia nonna nell’affrontare problemi enormi– racconta il nipote della coppia Filippo Binotto –. Lei perderà anche due figli in quel periodo, e comunque chiedeva il permesso al marito in guerra per comprarsi le scarpe nuove, un cappotto… rispetto ai problemi che abbiamo oggi, mi colpisce la forza con cui affrontavano tragedie così grandi. Può solo essere da esempio, oggi". Tra il 1937 e il ’43 la guerra separa la coppia: prima l’Albania e la Grecia, poi la Russia, da dove Vittorio non tornerà più. "Le lettere della nonna sono rimaste sepolte nella fossa comune con mio nonno, lo abbiamo scoperto solo nel ’95, alla caduta dell’Unione Sovietica". Ricevere il premio ha il sapore di un riscatto? "È un riscatto per due persone che hanno avuto una vita difficilissima: mio nonno morto a 27 anni, e mia nonna che non ha mai fatto parola di questa tragedia, forse per proteggere noi, o forse se stessa".

Separati per motivi professionali sono invece Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico: è il 1948 quando Eduardo, giovane fisico, vince una borsa di studio al MIT di Boston e parte da solo, lasciando in Italia la moglie e la figlia: "La solitudine sofferta da mio padre è stata molto grande", racconta ora la figlia Eva. Ma la mamma non parte. "Troppa la difficoltà di lasciare i genitori. Credo che mia madre avrebbe dovuto provare a infrangere quel legame e seguire il marito. Ma l’idea di attraversare in nave l’oceano era troppo grande per lei". Due epistolari lontani nel tempo, ma vicinissimi nella forza con cui raccontano la vita che resiste al dolore, alla distanza, alla solitudine. Due storie private diventate patrimonio collettivo: voci che, attraverso l’Archivio di Pieve, continueranno a parlare al futuro.