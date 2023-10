"Io e Will divorziati da tanto tempo. Di nuovo sua moglie dopo lo schiaffo"

Entrando il 22 marzo 2022 al Dolby Theater di Los Angeles per la 94ª cerimonia degli Oscar, Jada Pinkett Smith si sentiva una donna separata da sette anni dal marito Will Smith. Poche ore dopo, uscendo dalla sala, si è sentita di nuovo sua moglie. In mezzo, lo Slapgate, il clamoroso schiaffo in diretta assestato da Will sul volto del comico Chris Rock che aveva preso di mira l’attrice con una infelice battuta sulla sua testa rasata a causa dell’alopecia. È scattato tutto in quel momento: dopo lo schiaffo. "Mi sono detta, lo affronteremo assieme. Non sono venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché siamo in una tempesta e dobbiamo far fronte comune. Non lascerò il tuo fianco", ha rivelato lei stessa durante un panel al nuovo Centro per le Arti Perelman di New York.

Jada, 52 anni, ha dato in questi giorni alle stampe il suo memoir Worthy: nei giorni scorsi, per il lancio del volume Jada ha fatto alla stampa rivelazioni clamorose come quella che, al momento dello schiaffo, lei e il marito vivevano segretamente vite separate da ben sei anni. Per questo, quando Will Smith, 55 anni, prima di assestare lo sganassone in faccia a Rock, era sbottato in un "Tieni la tua linguaccia lontano da mia moglie", lei aveva pensato: "Moglie? Quando mai? Non mi considero più così da sei anni". Quell’anno Will vinse l’Oscar, ma – per quello schiaffo – è stato bandito dall’Academy per 10 anni.