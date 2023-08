Io e Gianni al funerale di Toto L’amicizia è tutto

di Pupo

Giovedì scorso Gianni Morandi e io siamo andati insieme a Milano per dare l’ultimo saluto all’amico Toto Cutugno. Durante il viaggio in macchina abbiamo parlato tanto e ci siamo aperti come non facevamo da tempo. Abbiamo anche ironizzato sulle nostre future e inevitabili dipartite.

"Se me ne vado prima io, tu, durante il rito funebre, canterai per me Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" ha detto Gianni.

Se invece fossi io a partire per primo, lui potrebbe intonare Gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato. Il latte e il gelato, due simboli dell’alimentazione italiana. Capirete che, in questi casi, bisogna anche un po’ sdrammatizzare. E così alla fine, abbracciandoci, ci siamo ripromessi di vederci più spesso.

Perché, nonostante la triste occasione, abbiamo visto che il tempo passato insieme è stato vero, sincero e di qualità. E credetemi, alla nostra età, la qualità del tempo è fondamentale.