"Io, Blahnik, ai piedi delle donne"

"Non sa quanti uomini incontro o mi scrivono che mi confidano: “Lei mi ha rovinato economicamente ma ha salvato il mio matrimonio, perché le sue scarpe sono più economiche del divorzio”. Beh, sembra che io sia ancora utile". Evidentemente, dovevano farsi perdonare qualcosa, Mister, Commander – nel 2007 la Regina Elisabetta lo ha nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero britannico – o Señor Manolo Blahnik, dato che è nato nel ’42 a Santa Cruz de la Palma, nelle Isole Canarie. Il celebre designer di calzature – reso icona popolare da film come Marie Antoinette o da serie come Sex and The City – troneggia al centro della sua nuova boutique milanese in via Pietro Verri.

Lo spazio è un raffinato omaggio al profondo legame del designer con l’artigianalità italiana, consolidato dall’acquisizione della manifattura Re Marcello a Vigevano nel 2019, ed è una vera tela d’artista. Il design rende omaggio allo scultore Constantin Brancusi, attraverso richiami all’opera Colonna senza fine che echeggiano l’eleganza dei suoi celebri tacchi, ma attinge anche all’estetica della cucina della madre, tappezzato di piastrelle bianche e nere. Per celebrare l’apertura, Blahnik svela tre modelli esclusivi – Sixahi, Trinca e Pranzana – ispirati al Bauhaus e a Gio Ponti, trasformando la boutique in una testimonianza immersiva di arte, storia personale e design. Manolo Blahnik vive a Londra, da solo con circa 40mila dvd – adora il cinema – e dieci cani: "Il mio preferito si chiama Achille, proprio così: in italiano".

Come mai proprio adesso ha scelto Milano?

"Sono molto connesso al vostro Paese, perché tutte le mie creazioni sono realizzate a Vigevano e perché sono attratto dall’eleganza quasi innata di alcune donne in Italia, dove quasi tutte sanno camminare benissimo".

Quali, se può fare dei nomi?

"Per esempio, Carla Sozzani e la mia amica Benedetta Barzini, cui sono molto legato perché siamo stati entrambi scoperti dalla leggendaria Diana Vreeland, la direttrice di Vogue negli anni ’60. Ma nel mio cuore c’è e ci sarà sempre Anna Piaggi: una giornalista, una scrittrice, una donna di gusto assoluto, una cara amica. Questa boutique è anche un po’ un omaggio a lei, che mi implorava di non voler andare a Londra solo per comprare le mie scarpe".

Ma “stiletto” e “comodità” possono stare nella stessa frase?

"Ma certo! Ho studiato per moltissimi anni perché i miei tacchi alti fossero anche confortevoli. Ho detto più volte che non c’è nulla di affascinante in una donna che non sa camminare nelle proprie scarpe. Dunque, il comfort è un dovere morale. E poi, non creda: ci vuole molta più grazia e coraggio a camminare con il mezzo tacco che con quelli alti dieci centimetri. Glielo assicuro".

Perché allora detesta le zeppe e le sneakers?

"Odio le zeppe. Sono sciatte. Sì, le ho fatte negli anni ‘70, ma è stata una brutta esperienza. Le sneakers, poi, sono una sorta di falso storico: amo moltissimo le scarpe da tennis, perché hanno una funzione precisa, ma non capisco perché usarle con quegli orribili jeans per andare in giro nelle vie eleganti. E quelle create dai grandi designer sono ancora peggiori".

Però, scusi. Ha collaborato con Birkenstock: non è un paradosso?

"Ma io adoro le Birkenstock!".

Sincero: a lei hanno dato più fastidio o più lusingato una serie come Sex and The City che l’ha reso un’icona pop e la dichiarazione di Madonna "le Manolo sono meglio del sesso e durano più a lungo"?

"Non mi hai mai molto interessato la dimensione del grande successo. Ne sono contento, certamente. Ma non ci ho mai fatto grande attenzione".

Una definizione di “lusso”?

"Il tempo. Quelle pause in cui posso leggere un libro o rivedere un film che ho amato. Ora, per esempio, sono alla quarta o alla quinta visione di La ragazza con la pistola con Monica Vitti o Senso di Luchino Visconti".

Cos’hanno gli artigiani italiani che gli altri non hanno?

"Un senso innato di armonia e di usare le mani senza usare le macchine. Spero solo che vi siano sempre più giovani che vogliano lavorare sia con la materia, sia con il progetto".