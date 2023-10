"Io, adolescente incompreso salvato da Fellini"

"Vi rivelo un segreto: sono un robot. Non ho bisogno dell’intelligenza artificiale, l’intelligenza artificiale sono io!". Tim Burton il timido scherza sull’intelligenza artificiale, che detesta di cuore, alla fine di una Masterclass sold out da giorni. Tim Burton genio visionario, uno dei registi più importanti, coraggiosi, originali dell’ultimo mezzo secolo, è a Torino. La città lo celebra con una mostra, un premio – la Stella della Mole – e con i giovani (e gli ancor più giovani fan della serie Netflix Mercoledì) che affollano la sua Masterclass. Burton è un ragazzo di 65 anni, capelli scapigliati e un sorriso strano, esplosivo e timido. Nella sua storia di regista, film come Beetlejuice, un capolavoro romanticogotico come Edward mani di forbice, il Batman con Jack Nicholson-Joker, che ha scatenato la moda dei supereroi al cinema. E ancora, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere.

Di sé, dice "Mi sento sempre un adolescente incompreso, anche se nella vita ora funzionicchio". In casa, ha detto, copre tutti gli specchi per non vedersi. Eppure lui, che proprio bellissimo non è, ha conquistato icone di bellezza nel mondo, da ll’ex moglie Helena Bonham Carter a Monica Bellucci, sua compagna da qualche mese. Ma di questo lui, tassativamente, non parla. Ha vinto, nel 2007, un Leone d’oro alla carriera a Venezia. Mai un Oscar. "Ma non me ne importa niente", dice. A Torino ha ricevuto il premio Stella della Mole, che celebra gli artisti che abbiano segnato la storia del cinema. E al Museo del Cinema una grande mostra celebra il suo lavoro: Il mondo di Tim Burton, nei grandi spazi della Mole Antonelliana, curata da Jenny He e dal direttore del museo Domenico De Gaetano, raccoglie più di 500 opere. Disegni, schizzi, costumi, oggetti di scena, storyboard, pupazzi, bambini cuciti, scheletri. Resterà aperta fino ad aprile 2024. "Ho sempre disegnato, come tutti i bambini", dice. "Solo che io, dall’infanzia, non ho più smesso. Da ragazzo non parlavo molto. Disegnare per me era un modo per comunicare, una terapia. Non ero mica bravo: ma ho continuato a farlo perché mi faceva bene".

Lei ha consegnato alla storia del cinema tante figure "mostruose", alcune teneramente mostruose. Qual è il suo mostro preferito?

"Il mio mostro preferito sono io!". Ride, poi ci ripensa: "Mi piacciono tutti i mostri. Perché sono ‘diversi’, sono personaggi che non si adattano alla società".

“Edward mani di forbice“, il personaggio del suo film del 1990, è un "diverso".

"Anche a me vengono le lacrime ancora adesso, a vederlo. Ho fatto quel film perché mi sentivo così, da ragazzo. Come il personaggio interpretato da Johnny Depp, che ha lavorato con me in tantissimi altri miei film. Ero diverso dagli altri, da quelli che venivano accettati. E diventavo solitario".

Che cosa è cambiato oggi nella accettazione della diversità?

"Oggi, se non altro, se ne parla. Se crescevi negli anni ’60 a Burbank, California e ti sentivi diverso, isolato da tutti, non potevi neanche comunicarlo a nessuno".

Ma a Burbank ha conosciuto il cinema italiano...

"A Burbank facevano vedere i film di Fellini e di Mario Bava: grazie a loro mi sono innamorato del cinema. Ho sempre sentito una strana connessione col cinema italiano".

Ha girato in Europa il sequel di Beetlejuice. A che punto siete con le riprese?

"Mancano solo due giorni, ci siamo fermati per lo sciopero. Ma il 98 per cento del film è completo".

Mercoledì Addams con Jenna Ortega ha avuto un enorme successo: se lo aspettava?

"No, ma adoro quel personaggio. E Jenna Ortega non “interpreta“ Mercoledì: è proprio lei. La ho scelta durante la pandemia, le ho fatto un provino su Zoom: e lei era diretta, semplice, forte: “bucava“ Zoom!. Ora dopo lo stop per lo sciopero degli sceneggiatori realizzeremo la seconda stagione".

Stanno girando un documentario sulla sua vita. Ma se dovessero fare un film di finzione, quale attore vorrebbe per interpretare lei?

"Il mio cane! È un’attrice fantastica, la mia cagnetta. Per questioni di privacy, però, non dirò il suo nome".